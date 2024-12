El argentino Nico Paz aparece en el radar de un gigante de Europa

El Inter de Milán de Italia se mostró interesado en los servicios del mediocampista argentino Nico Paz, actualmente cedido en el Como italiano por parte del Real Madrid de España.

En el inicio de la temporada 2024/25 el volante ofensivo salió cedido al ascendido Como de la Serie A de Italia para sumar minutos y, por si fuera poco, debutó con la Selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su buen nivel en las dos apariciones con la Albiceleste y su gran performance en 16 partidos con el Como, despertaron el interés de grandes quipos de Europa y uno de ellos fue el Inter de Milán, campeón defensor de la Serie A y sexto en la UEFA Champions League con 13 unidades.

El equipo milanés deberá negociar directamente con el Real Madrid de España por los servicios del hijo de Pablo Paz, mundialista con la Selección Argentina en 1998. El oriundo de Tenerife está valuado en 20 millones de euros y el Merengue posee una opción de recompra de 12 millones.

De larga tradición con jugadores argentinos, el Inter hoy cuenta con tres futbolistas albicelestes en sus filas: el defensor Tomás Palacios y los delanteros Joaquín Correa y Lautaro Martínez que, además, es capitán del equipo.

No obstante, el entrenador del conjunto milanés se refirió a Paz en su momento y afirmó: “Tiene calidad, un buen físico y un gran pie. Tendrá una grandísima carrera. No lo conozco, pero me hablaron muy bien de él también a nivel humano”.

Con información de Noticias Argentinas.