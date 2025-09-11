El Atlético confirmó la lesión de Thiago Almada y es baja en el equipo del Cholo Simeone

Thiago Almada no fue de la partido ante Ecuador y se perderá varios partidos en el Atlético.

El argentino Diego Simeone firmó su peor comienzo como entrenador de Atlético de Madrid tras tres partidos en los que solo consiguió dos puntos. La fecha FIFA no le trajo buenas noticias al Cholo, que perderá un titular indiscutido para las próximas semanas en las que tendrá compromisos cruciales.

Thiago Almada, que quedó marginado del partido ante Ecuador con la Selección Argentina, se hizo estudios al llegar a Madrid y los mismos arrojaron una lesión muscular en la pierna derecha.

📋 Thiago Almada sufre una lesión muscular en su pierna derecha.



El campeón del mundo estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas y se perderá los compromisos ante Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano y posiblemente también el clásico con Real Madrid.

Se espera la vuelta a las canchas de Almada para la segunda fecha de la liguilla de la UEFA Champions League ante Eintracht Frankfurt, en los primeros días del mes de octubre.

Esta baja se le suma al Cholo a las de Álex Baena, que se recupera de una operación de apendicitis, y la de José María Giménez, que no juega desde el Mundial de Clubes.

Diego Simeone fue notificado este jueves que la final de la UEFA Champions League se disputará en el estadio Metropolitano en 2027.

Por otra parte, este viernes será el turno para la presentación oficial de Nicolás González como futbolista del Colchonero, que firmó el último día del mercado de pases.