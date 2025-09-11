El mensaje de una figura en Brasil a Lionel Scaloni: «Jugar en la Selección es mi máximo sueño»

La Selección Argentina finalizó su participación en las Eliminatorias y atraviesa uno de sus mejores momentos con Lionel Scaloni al mando. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, son varios los jugadores que sueñan con tener un lugar en la lista.

Entre los jugadores que no son convocados, pero todavía mantienen las esperanzas, está Agustín Giay, exfutbolista de San Lorenzo y hoy en Palmeiras. El lateral de 21 años ya tuvo experiencia las selecciones juveniles, pero todavía no fue llamado por la Mayor.

«Jugar en la Selección Mayor es mi máximo sueño. Eso es lo máximo que un jugador quiere: representar a su país, jugar Copas América y Mundiales«, reconoció el defensor en diálogo con DSports Radio, y le dejó un mensaje a Scaloni.

Agustín Giay sueña con jugar en la Selección Argentina.

Pensando en el futuro, el ex Ciclón remarcó que «hago lo mejor en el club para estar algún día ahí«. Hoy, el lateral viene siendo titular en el Verdao que es uno de los candidatos en la Copa Libertadores y pelea en los primeros puestos del Brasileirao.

Lionel Scaloni aprovechó el cierre de las Eliminatorias para andar en bicicleta

El entrenador de la Albiceleste eligió relajarse luego del doble compromiso y salió a andar en bicicleta por el Parque Manuel Belgrano de Buenos Aires, donde no pasó desapercibido.

El DT de la Selección Argentina anduvo en bicicleta por Buenos Aires.

Scaloni practica con frecuencia este deporte, no solo como hobbie sino también en distintas competencias, como cuando estuvo presente en el Gran Fondo 7 Lagos a fines del 2024.