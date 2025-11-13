El atletismo neuquino cierra el año con la séptima Copa de Clubes y una obra clave

La cabina de foto finish será inaugurada este sábado en la pista de la Ciudad Deporiva.

El atletismo neuquino y de toda la región se alista para cerrar el año con una gran noticia. Este sábado 15 de noviembre se llevará a cabo la séptima Copa de Clubes y quedará inaugurada la cabina de foto finish, un aspecto esencial para la disciplina madre de los Juegos Olímpicos y vital para el crecimiento de la actividad en la región.

Con esta obra, que fue financiada con aportes del gobierno de Neuquén, la pista de Ciudad Deportiva podrá ser sede de campeonatos nacionales e internacionales. Significa un gran avance porque también facilitará el trabajo diario y de competencias regionales.

La pista de atletismo incorpora un espacio muy importante para la actividad.

34 clubes, más de 400 atletas y todas las modalidades

Y la primera vez será con la Copa de Clubes, que se viene con todo, porque confirmaron su participación 34 entidades de Río Negro, La Pampa y Santa Cruz, además de los dueños de casa. Habrá más de 400 atletas en acción y se viene una jornada inolvidable en el predio de Lanín y Anaya.

La movida se pondrá en marcha a las 9:30. Los mayores y U20 competirán en 100, 200, 400, 1.500 y 5000 metros, salto en largo, bala, disco, jabalina y martillo. En U16 las distancias serán 80, 200 y 600 metros, largo, bala, disco, jabalina y martillo. En U14, 80 y 150 metros, largo, bala y jabalina. Y en U12 harán un combo de competencias adaptados a sus edades.

Año positivo y el mejor cierre

La Federación Atlética Neuquina (FAN), a cargo de Lucas Carro y un activo grupo de profesores, termina el año con saldo más que positivo, con un calendario cargado y crecimiento en todos los aspectos. Y la reparación del foto finish representa un aspecto determinante porque el más cercano estaba a 500 kilómetros.

La cabina contará con todas las comodidades que se requieren para poder hacer torneos de relevancia. Su obra pudo culminarse gracias a los 50 millones de pesos aportados por el gobierno provincial, a través del programa Clubes Sociales y el arquitecto Daniel Pinchera estuvo al frente del proyecto.