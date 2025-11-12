Así se jugará la anteúltima fecha de la fase de grupos del Regional Amateur

El próximo fin de semana se disputará la anteúltima fecha de la fase de grupos del Regional Amateur con la posible definición de más equipos clasificados a los playoffs y otros que corren el riesgo de quedar afuera.

En la zona 6, la única de tres equipos, Petrolero (1) recibe a Independiente de Neuquén (4) en Plaza Huincul el domingo a las 17 horas. El líder Maronese (6) tiene fecha libre.

Como solo clasifica el primero, el Naranja ya está eliminado. Por su parte, el Rojo buscará un triunfo para quedar puntero. Si lo consigue, le alcanzará con un empate ante el Dino en la Chacra en la última jornada para pasar de ronda. Si no suma de a tres el domingo, quedará obligado a ganar para seguir en carrera.

Por la Zona 9, el líder La Amistad (9) recibe a Argentinos del Norte (7) con la intención de una victoria que asegure su clasificación. Además, Deportivo Roca (7) será local de Pillmatún (0) en el Luis Maiolino. Los cipoleños ya se quedaron sin chances. Los dos encuentros se jugarán el domingo desde las 17.

El primer criterio de desempate es por los duelos entre sí, por lo que el Naranja quedará por encima del Carcelero si terminan esta fase con los mismos puntos. El Depo ganó el clásico en el debut y después empató en el Zit Formiga.

En la Zona 7, Alianza (12) ya aseguró su clasificación con puntaje ideal y se medirá con Unión (3) en Cutral Co. El Mago viene de su primera victoria y tiene que ganar para mantener sus chances.

Además, San Patricio (3) se enfrentará con el escolta Patagonia (6) en El Chañar. Si los capitalinos se imponen quedarán al borde de conseguir el boleto a la próxima fase. Este grupo también tendrá su actividad a partir de las 17.

En la Zona 8, el líder Villalonga (10) va por una victoria que le asegure la clasificación como local ante Talleres de San Antonio Oeste (0) que ya está eliminado. Se juega a las 19:30.

Por ese grupo, Independiente de Río Colorado (6) recibe a Jorge Newbery de Patagones (7) en un duelo clave. Es el único que será el sábado, a las 20. Si el local pierde quedará afuera de la competencia.

En la Zona 5, el puntero Estudiantes Unidos (10) va por el pasaje a la siguiente ronda ante Puerto Moreno (4) en el duelo barilochense. Además, San Martín de Esquel (1) se juega su última chance como local ante el escolta Cruz del Sur (6). Los dos serán a las 17.

En la Zona 10, Atlético Regina (12) ya selló su clasificación tras cuatro triunfos al hilo y visita a Asociación Española (1) en Luis Beltrán desde las 17:30. El local ya se quedó sin chances al igual que Huahuel Niyeo (1) que recibirá al escolta Sportsman (9) a partir de las 16. Los de Choele Choel intentarán ganar para buscar arrebatarle el primer puesto al Albo en la última.

Dentro de la región patagónica, los primeros de cada grupo y el mejor segundo pasará directo a la tercera ronda. Los ocho mejores segundos que le siguen clasificarán a la segunda ronda. Esos ocho jugarán un mano a mano y los cuatro que avancen disputarán octavos de final con los 12 que se metieron directo en la tercera fase. Solo el peor segundo se queda afuera en la zona de grupos.