El autódromo de Centenario recibe el torneo de picadas, con dos millones en premios

Este domingo desde las 10, el autódromo de Centenario será escenario de la última fecha diurna del calendario 2025 de Speed Races (picadas), antes del inicio de las esperadas competencias nocturnas de los sábados, previstas para septiembre.

La jornada reunirá a los mejores pilotos de autos y motos de la región, con más de 2.000.000 de pesos en premios distribuidos entre las distintas categorías. Se anuncian los regresos de figuras como Beto Rouret, Sascha Vidal, Emanuel Gancedo, Pablo Riquelme, el Team Muñoz, Team MTC, Team Pavón, entre otros equipos y competidores, que prometen brindar un espectáculo imperdible.

Inscripción gratuita para los primeros 50

Los primeros 50 pilotos de autos y motos que cumplan con los requisitos y confirmen su participación a través de las redes sociales oficiales de Speed Races accederán a inscripción gratuita, por lo que se recomienda asegurar la plaza con anticipación.

Para adquirir entradas anticipadas o preinscribirse, se debe escanear el código QR disponible en las redes de Speed Races, descargar la aplicación “Picadas Centenario”, seleccionar el evento “Domingo 17 de agosto” y completar la compra. El plazo para adquirir anticipadas o preinscribirse finaliza el sábado 16 de agosto, y las consultas pueden realizarse por mensaje privado en las redes sociales de la organización.

El programa y el reparto de premios

La actividad comenzará a las 10 con la apertura de puertas, a las 10:30 se realizarán las pruebas libres de motos y a las 11:30 dará inicio la competencia de motos. A las 13 será el turno de las pruebas libres de autos y desde las 14 comenzará la competencia oficial de autos.

Los premios se distribuirán entre las distintas categorías. En autos: Clase 3-9 segundos ($60.000), Clase 4–8 segundos ($70.000), Clase 5–FLTD ($120.000), Clase 6–Top Libre ($130.000), Categoría 7,5 segundos ($70.000), Clase 2–10 segundos ($60.000) y Clase 1–11 segundos ($50.000).

En motos: Clase 1–11 segundos ($50.000), Clase 2–10 segundos ($60.000), Clase 3–9 segundos ($80.000), Clase 4–8 segundos ($90.000), Top Libre ($100.000) y 2 válvulas ($60.000). Para que los premios se hagan efectivos se requiere un mínimo de 15 autos o motos por categoría, y en el caso de la categoría libre un mínimo de 10 autos o motos.