TC2000: el amplio historial de la Fórmula Nacional en el autódromo de General Roca

La Fórmula Nacional Argentina es una de las categorías que se sirve de formación para los jóvenes pilotos que se meten de lleno en el automovilismo deportivo. Además, es una de las teloneras del TC2000 que este fin de semana se presenta en Río Negro.

El 16 y 17 de agosto, el automovilismo argentino tendrá una cita imperdible en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca. A lo largo del 16 y 17 de agosto, se vivirá una verdadera fiesta del deporte motor, con el sexto capítulo del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional junto a la sexta fecha del Campeonato Argentino de TC2000.

Se trata de la carrera 34° para “La Fábrica de Talentos” en el circuito roquense donde volverá después de 6 años.

La primera visita a General Roca de la Fórmula Nacional, bajo el nombre de Fórmula Junior 4, fue el 18 de junio del 1967 con la victoria de Raul Kissling.

El último paso de los monoplazas por el trazado rionegrino de 3.625 metros, con la denominación de Fórmula Renault 2.0, fue el 28 de abril del 2019 con dos carreras.

El historial de la Fórmula Nacional en General Roca

En la primera ganó Juan Pablo Pilo mientras que la segunda quedó en manos de Esteban Fernández. El máximo ganador en el trazado rionegrino es Miguel Ángel “Toto” Etchegaray con 3 triunfos.