Todos los podios de la quinta fecha del Campeonato de Enduro APE, en Añelo

El cordobés Robledo y los zonales Reyes y Ríos marcaron la diferencia en la ciudad neuquina. Hubo 198 motos en acción.

Redacción

El neuquino Cid fue segundo en su división. (Fotos APE)

Los mejores pilotos de la región y algunos refuerzos de lujo le dieron forma a la quinta fecha del Campeonato de Enduro APE, que dejó una marca indeleble en Añelo. Casi 200 motos (188 mayores y 10 mini) fueron de la partida en la competencia que contó con un gran apoyo del municipio local.

Luciano Robledo, el cordobés de Santa Rosa de Calamuchita, mostró su categoría y festejó en la división principal, con ventaja sobre dos de Neuquén:  Agustín Bazano, de Rincón de los Sauces, y Ethan Benavidez, de la capital provincial.

El podio de la Junior A quedó repartido porque prevaleció el roquense Jeremías Reyes, quien dejó en el camino a Ezequiel Cid (Neuquén) y el crédito de Bariloche, Santiago García Salazar. De nuevo en los mayores, uno que está acostumbrado a subir al podio, Gerardo Ríos, se quedó con la victoria en Master Senior. Atrás llegaron dos neuquinos, Martín Bassignani y Carlos Oyarzo.

Los organizadores, muy conformes

Los organizadores de la categoría quedaron muy conformes con esta visita a a la localidad neuquina. La municipalidad local hizo una fuerte apuesta y se hizo cargo de la inscripción de los pilotos. Por eso hubo una gran movida y seguramente volverán en las próximas temporadas.

Mientras tanto, el campeonato seguirá su marcha en tierras rionegrinas, porque la próxima fecha está prevista para el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en la Isla Jordán.

Los once podios de la quinta fecha

Senior A: Luciano Robledo (Santa Rosa de Calamuchita), Agustín Bazano (Rincón de los Sauces), Ethan Benavidez (Neuquén)

Junior A: Jeremías Reyes (Roca), Ezequiel Cid (Neuquén), Santiago García Salazar (Bariloche)

Master Senior: Gerardo Ríos (Allen), Martín Bassignani (Neuquén), Carlos Oyarzo (Neuquén)

Master A: Rodrigo Vallejos (Neuquén), Juan Gessler (Chos Malal), Marcos Santana (Bariloche)

Junior B: Tiago Ranea (Neuquén), Jeremías Faure (Cipolletti), Sebastián Almendra (Rincón de los Sauces)

Master B: Matías Koszutski (Bariloche), Ronald García (Bariloche), Luciano Faure (Plottier)

Master Intermedia: Jorge Hasi (Rincón de los Sauces), Juan Pablo Fraifer (Barilloche), Francisco Barcia (Cipolletti)

Master C: Luis Pedersen (Tandil), Horacio Nader (Catriel), Ricardo Zuber (Bariloche)

Promocional: Benjamín Maggio (Añelo), Demetrio Eneas (Loncopué), Martín Kenig (Rincón de los Sauces)

Master Promo: Luciano Lara (Rincón de los Sauces), Martín Irustia Reven (Aluminé), Gustavo Gómez (Rincón de Sauces)

Leyenda: Lito Sepúlveda (Bariloche), Walter Grill (Neuquén), Marcelo Gallardo (Neuquén)


