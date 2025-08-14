El esperanzador mensaje de Alpine para Franco Colapinto: ¿asegura su futuro en la Fórmula 1?

Franco Colapinto se prepara para el regreso de la Fórmula 1 luego del receso de verano en Europa. El argentino volverá a la acción a partir del 31 de agosto en una temporada que solo le quedan diez carreras. Ahora, Alpine lanzó un mensaje que lo hace ilusionarse para el futuro.

El oriundo de Pilar sueña con lograr sus primeros puntos en la escudería francesa, donde está arriba del monoplaza desde la séptima carrera, cuando Flavio Briatore decidió que reemplazara a Jack Doohan.

El sueño que tiene desde muy pequeño era llegar algún día la Fórmula 1 y este detalle decidió remarcar el equipo francés. Con un emotivo video que publicaron este jueves en redes sociales, se lo ve a Franco de niño, en su primera entrevista, dejando en claro su anhelo.

La producción audiovisual mezcla imágenes del pasado con otras actuales del pilarense a bordo del monoplaza y muestra a los fanáticos argentinos que lo siguen en cada circuito.

El mensaje de Alpine para Franco Colapinto

«Los sueños se cumplen, sigamos soñando», escribieron desde Alpine, un claro mensaje que muestra el apoyo para Colapinto en lo que resta de 2025 y tal vez un guiño para lo que puede ocurrir en 2026.

El asiento del joven de 22 años todavía no está asegurado en la escudería francesa, pero será fundamental su rendimiento en estas próximas diez competencias que podrían marcar su destino en la Fórmula 1.