El automovilismo regional cierra un año de contrastes

Con José Manuel Urcera en un año sumamente complicado y con Lautaro De la Iglesia y Juan Cruz Benvenuti con resultados para el olvido, lo más importante de la temporada 2025 para los pilotos regionales terminó siendo el ascenso de Joaquín Ochoa al Turismo Carretera.

Vencedor en Centenario, el mayor de los hermanos viedmenses finalizó séptimo en la Copa de Plata del TC Pista y logró el ascenso por cantidad de carreras acumuladas. Debutó en 2021 en el TC Pista Mouras y que desde aquel entonces ha corrido 97 carreras bajo la órbita de la ACTC, incluido el TC Pista Pick Up, dónde este año logró ganar en dos finales: la primera en La Plata, justo una semana antes del triunfo en Centenario, y la otra, más reciente, el 23 de noviembre, también en el trazado platense.

Joaquín deberá esperar un tiempo más para cumplir el sueño de correr en La Máxima junto a su hermano Benjamín, que también tuvo un gran año venciendo en dos pruebas de TC Pista Pick Up, en La Plata y en Río Cuarto. En el TC Pista consiguió su primer podio (tercero en Centenario) y va por más en 2026.

La gran decepción del año fue la definición de la Fórmula 2 Argentina, dónde Valentín Jara fue protagonista y candidato al título durante toda la temporada. Sin embargo, durante el fin de semana decisivo, Valentino Alaux contó con un motor superlativo y prácticamente le hizo 2 segundos por vuelta al neuquino, quedándose con el título bajo un manto de sospechas.

Por último, se destaca también el título de Top Race V6 obtenido por Facundo Aldrighetti. Si bien la categoría tuvo un año muy flojo (sólo 8 autos en la última carrera y un calendario recortado), el reginense logró un título argentino, ingresando al exclusivo círculo de pilotos regionales que se consagraron en el plano nacional.

La crisis de las categorías regionales

El automovilismo de pista de la región sigue en caída libre. Dentro del desierto, el oasis parecen ser la Clase 3 del Turismo Pista del Valle y la Clase 2 1.4, aunque indefectiblemente necesitan incrementar su parque automotor. Mientras, el TC Neuquino depende casi de un milagro para seguir existiendo. Sólo cinco autos participaron de la última fecha del año.

El boom del rally

En contrapartida, la modalidad de los derrapes goza de un gran presente, tanto en el plano regional como en su proyección a nivel nacional. El certamen Neuquino confirmó su gran momento y se consolidó como el segundo rally más convocante del interior del país, siendo solo superado por el tradicional e histórico rally cordobés.

Del otro lado del río, el certamen regional finalizó el año con una gran carrera en Bariloche. A eso se sumó una inolvidable versión regional de la Vuelta de la Manzana, disputada bajo la nieve y con 87 inscriptos (27 más que en 2024). Queda mucho trabajo por realizar, pero en un contexto complicado desde el punto de vista económico, se terminó sacando la temporada adelante, con una carrera más que el año anterior (en 2024 habían sido solo siete).

A propósito de la Vuelta de la Manzana regional, no es un dato menor que junto a las carreras del rally neuquino en Junín de los Andes y en Cutral Co, la región posee 3 de las 5 carreras de rally más numerosas de todo el interior provincial, compartiendo ese lugar con el rally santafesino en Casilda y el cordobés en Carlos Paz.

Continúa el ascenso de Nico González

En ese contexto, no llama la atención el bicampeonato del binomio Nicolás González – Gerónimo Bordignon en la RC3 del rally Argentino. Vencedores de cinco carreras en el año y dueños de todas las copas que estuvieron en juego, ya trabajan en lo que en 2026 será el salto a la tracción integral, para correr en la Maxi Rally.