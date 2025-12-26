La buena noticia que recibió Colapinto sobre el nuevo motor de Alpine

Franco Colapinto vive sus vacaciones en Argentina, junto a su familia y seres queridos. Mientras pasa las Fiestas en su país natal, el argentino se vio beneficiado por un comunicado de la FIA, en una nueva polémica de la temporada 2026.

A partir de la próxima temporada, la Fórmula 1 estrenará nuevo reglamento técnico. A meses del primer Gran Premio, ya se viven las tensiones entre las escuderías. En los últimos días, se conoció que Mercedes y Red Bull se aprovecharon de un vacío legal del reglamento y sacarán provecho del rendimiento de los motores.

La polémica gira en torno a la relación de compresión de los motores y su comportamiento cuando alcanzan altas temperaturas en pista. Según los especialistas, la variación en calor podría exceder los límites permitidos, aunque el control de la FIA no lo refleje al realizarse a temperatura ambiente.

Ante la revelación de esta ventaja, Honda, Ferrari y Audi elevaron una consulta a la FIA, que salió rápidamente a aclarar esta situación: el ente dijo que las cámaras de combustión “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor“, sentenciaron.

Esta respuesta avala lo hecho por Mercedes y Red Bull, que con esta confirmación, comenzaron con el pie derecho la temporada 2026. Según Motosport, «la ganancia de esta ventaja será alrededor de 10 caballos, suficiente para marcar diferencias en un contexto tan ajustado». Además, el sitio especializado en Fórmula 1 destacó que los demás proveedores «no podrán realizar estas modificaciones hasta el 2027, dado el tiempo que lleva realizar cambios en los motores de seis cilindros».

Esta noticia impacta de lleno en Alpine, que junto a McLaren y Williams, recibe los motores por parte de la escudería alemana. Esta es una confirmación más del buen futuro que le espera al equipo de Franco Colapinto, dado que dentro del paddock señalan que el nuevo motor Mercedes es el más avanzado hasta el momento.

La hora de la verdad será en las pruebas de pretemporada en Bahréin y la primera ventana de ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora), que se realizará en Miami. Por el momento, Colapinto se ilusiona para un 2026 que será totalmente diferente a este fatídico año.