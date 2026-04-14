Durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el arquero de Atlético Madrid, Juan Musso, golpeó accidentalmente el rostro de Fermín López con su bota al intentar tapar un cabezazo. El jugador del Barcelona sufrió un corte profundo y una fuerte hemorragia nasal, pero tras ser atendido pudo continuar en el campo con un vendaje.

El brutal choque de Juan Musso con Fermín López en la Champions League

La jugada ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo. Tras un centro preciso de Lamine Yamal, Fermín se lanzó de palomita para conectar el balón.

En el esfuerzo por achicar el ángulo, Musso salió con todo y terminó impactando con su pierna izquierda directamente en la cara del juvenil blaugrana, que quedó tendido en el césped de inmediato.

Que barbaridad la patada en la cara de Musso a Fermín pic.twitter.com/XROEZ6awPK — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 14, 2026

La imagen fue dramática: la sangre comenzó a brotar rápidamente de la nariz y el labio de Fermín López. Sus compañeros pidieron desesperadamente el ingreso de los médicos, mientras el plantel del Cholo Simeone observaba con preocupación el estado del rival.

Pese a la crudeza de la herida, el volante español demostró una garra impresionante. Tras varios minutos de atención y un vendaje aparatoso para contener la hemorragia, decidió continuar en el partido.

El árbitro, tras revisar la jugada, consideró que el contacto fue producto de la inercia del juego y no sancionó penal, entendiendo que el arquero ex Racing buscaba la pelota.