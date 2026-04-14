Adam Bareiro, en la prelista de Paraguay para el Mundial

Adam Bareiro está atravesando un gran momento desde su llegada a Boca. Con cinco goles y una adaptación al equipo inmediata, se revitalizaron sus chances de volver a la Selección de Paraguay nada menos que en el Mundial. Gustavo Alfaro lo incluyó dentro de una lista preliminar en la que compite con varios delanteros del fútbol argentino.

Bareiro arribó a Boca a fines de febrero y, tras un puñado de entrenamientos, debutó con un doblete frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Luego tuvo una pequeña sequía de cuatro partidos en los que no pudo convertir, pero generó situaciones, le anularon goles y fue un engranaje necesario para el buen funcionamiento del equipo de Claudio Úbeda.

En la victoria por 2 a 0 frente a Instituto volvió al gol y desde entonces sumó otros dos en sus dos titularidades posteriores: convirtió el tanto de la victoria ante Talleres en Córdoba y aumentó la ventaja contra Universidad Católica en Chile en el debut del Xeneize en la Copa Libertadores.

En total, cinco goles en nueve partidos con la azul y oro. Este destacado rendimiento, sumado a lo mostrado en Fortaleza durante el último semestre del 2025 y los primeros meses del 2026 (11 goles en 31 partidos), hicieron que Gustavo Alfaro posara sus ojos en él nuevamente.

El entrenador de la Albirroja lo había citado una sola vez, en su primera convocatoria fechada en septiembre del 2024, pero el Príncipe no vio minutos en el empate sin goles ante Uruguay y en la victoria por 1 a 0 ante Brasil por Eliminatorias.

Su mal ciclo en River y su posterior paso por el Al-Rayyan de Qatar lo alejaron del seleccionado y el técnico priorizó a otros delanteros del fútbol argentino como Gabriel Ávalos, Alex Arce o Ronaldo Martínez.

Los dos primeros fueron convocados por Alfaro para los amistosos de marzo ante Grecia y Marruecos, pero no tienen su presencia asegurada dentro de la lista final.

El centrodelantero de 29 años se está jugando su lugar en el próximo Mundial. Si mantiene el nivel que viene mostrando hasta el momento, tiene chances de ser citado por Alfaro y volver a representar a su selección en un torneo como lo hizo en la Copa América 2024.