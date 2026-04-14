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Atlético Madrid descontó y volvió a pasar al frente ante Barcelona en la serie de Champions League
Barcelona le gana 2 a 1 a Atlético Madrid con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres pero el Colchonero sigue al frente en la serie gracias al descuento de Ademola Lookman.
En el esperado cruce de vuelta de cuartos de final de la Champions League, Barcelona le gana 2 a 1 a Atlético Madrid y le falta un gol de más de diferencia para igualar la serie tras perder 2 a 0 la ida en el Camp Nou.
Lamine Yamal tuvo la primera antes del minuto y forzó una gran atajada de Juan Musso en un aviso de lo que vendría. A los 3′, Clément Lenglet se equivocó en la salida y Yamal puso el 1 a 0.
¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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El 2 a 0 llegó a los 23′ con una buena asistencia de Dani Olmo a Ferran Torres que la cruzó de zurda ante la salida de Musso. El arquero argentino fue clave para que la diferencia no fuera mayor con una gran tapada ante Olmo y después otra ante Fermín López.
¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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Atlético Madrid reaccionó rápido y volvió a pasar al frente en la serie con el 1-2 de Ademola Lookman tras un desborde Marcos Llorente por derecha.
¡¡REACCIÓN COLCHONERA!! LLORENTE ASISTIÓ A LOOKMAN Y EL NIGERIANO FIRMÓ EL 1-2 (3-2 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. ¡PARTIDAZO!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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Los catalanes se ilusionan con la remontada mientras que el Colchonero busca volver a una semifinal después de 9 años.
En el local son titulares los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, que metió un golazo de tiro libre en la ida.
En el Barcelona, que no tiene a Pau Cubarsí por la expulsión en la ida, Hansi Flick sorprendió al poner a Ferrán Torres y mandar al banco a Robert Lewandowski. También eligió a Dani Olmo por encima de Marcus Rashford.
Formaciones
Atlético Madrid: Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres. DT: Hansi Flick
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