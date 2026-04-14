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Atlético Madrid descontó y volvió a pasar al frente ante Barcelona en la serie de Champions League

Barcelona le gana 2 a 1 a Atlético Madrid con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres pero el Colchonero sigue al frente en la serie gracias al descuento de Ademola Lookman.

Redacción

Por Redacción

Lamine Yamal hizo el 1 a 0 de Barcelona. (Foto: AFP)

Lamine Yamal hizo el 1 a 0 de Barcelona. (Foto: AFP)

En el esperado cruce de vuelta de cuartos de final de la Champions League, Barcelona le gana 2 a 1 a Atlético Madrid y le falta un gol de más de diferencia para igualar la serie tras perder 2 a 0 la ida en el Camp Nou.

Lamine Yamal tuvo la primera antes del minuto y forzó una gran atajada de Juan Musso en un aviso de lo que vendría. A los 3′, Clément Lenglet se equivocó en la salida y Yamal puso el 1 a 0.

El 2 a 0 llegó a los 23′ con una buena asistencia de Dani Olmo a Ferran Torres que la cruzó de zurda ante la salida de Musso. El arquero argentino fue clave para que la diferencia no fuera mayor con una gran tapada ante Olmo y después otra ante Fermín López.

Atlético Madrid reaccionó rápido y volvió a pasar al frente en la serie con el 1-2 de Ademola Lookman tras un desborde Marcos Llorente por derecha.

Los catalanes se ilusionan con la remontada mientras que el Colchonero busca volver a una semifinal después de 9 años.

En el local son titulares los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, que metió un golazo de tiro libre en la ida.

En el Barcelona, que no tiene a Pau Cubarsí por la expulsión en la ida, Hansi Flick sorprendió al poner a Ferrán Torres y mandar al banco a Robert Lewandowski. También eligió a Dani Olmo por encima de Marcus Rashford.

Formaciones

Atlético Madrid: Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres. DT: Hansi Flick


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En el esperado cruce de vuelta de cuartos de final de la Champions League, Barcelona le gana 2 a 1 a Atlético Madrid y le falta un gol de más de diferencia para igualar la serie tras perder 2 a 0 la ida en el Camp Nou.

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