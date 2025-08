El comunicado de Alpine tras la demora de Franco Colapinto en los boxes del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto tuvo una carrera para el olvido en el Gran Premio de Hungría en donde finalizó 18°. Sin embargo, el foco de su presentación estuvo en la larga demora cuando el pilarense frenó en boxes. Esta situación generó una ola de críticas contra Alpine y este lunes emitieron un comunicado

«En las buenas y en las malas. Este grupo nunca se rinde. Una semana más para las vacaciones de verano. Sigamos adelante», expresó la escudería francesa en redes sociales con imágenes de los ingenieros y otros profesionales que trabajaron junto a los pilotos en el Circuito de Hungaroring.

El principal problema que padeció el argentino se dio en las dos paradas de boxes. La primera fue en la vuelta 14 para cambiar por gomas duras y tuvo una demora de 11,1 segundos, lo que generó la reacción de Colapinto: «Dios mío…». Pero no terminó ahí, en la segunda pasada por los pits demoraron 7.2 segundos.

Los mecánicos de Alpine durante el Gran Premio de Hungría.

Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Hungría

El oriundo de Pilar habló luego de la carrera y lamentó lo que ocurrió en boxes. «No sé. Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. Una largada… No fue mala la largada en sí. No tuve nada de grip atrás, me fui afuera en la 2. Había ganado algún puesto y después perdí mucho. Una pena eso», declaró ante los medios.

En ese sentido, analizó que «paramos muy temprano. La primera parada fueron diez segundos y, en la segunda, nueve. Perdí mucho tiempo. Tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos porque paramos tan temprano. Habré perdido otros 15 ó 20 segundos con los rezagados».

«Una carrera para el olvido. No creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre. La carrera en sí no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores en la largada, en los pit stops… Mala en general, no fue un buen día», concluyó.