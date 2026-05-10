Alarma en la Selección Argentina: Nahuel Molina se lesionó a un mes del Mundial

A un mes del comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina sumó una preocupación luego de que se confirmara la lesión muscular de Nahuel Molina.

El lateral derecho del Atlético Madrid sufrió un desgarro en la derrota con Celta de Vigo por la Liga de España que lo dejaría fuera de las canchas en lo que queda de la temporada con el Colchonero.

El defensor tendrá unos 21 días de recuperación por lo que recién estaría disponible para junio. Esto no le impediría estar en el debut de Argentina en el Mundial pero llegará sin rodaje.

El Mundial comienza el 11 de junio y la Selección debuta el 16/05 contra Argelia. Otro de los habituales titulares que llega con lo justo es Cuti Romero.

En el puesto Molina, el que generalmente fue citado como alternativa es Gonzalo Montiel. En la última convocatoria, por una lesión del jugador de River, también estuvo presente Agustín Giay, de Palmeiras.

Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo para confirmar la lista de 26 convocados al Mundial. Antes del debut tendrá dos amistosos, el 6 de junio con Honduras y el 09/06 contra Islandia.