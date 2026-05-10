Dejaron una Amarok abandonada en Allen y un detalle reveló que era buscada por la Justicia de Neuquén

El rodado fue hallado abandonado durante recorridas preventivas realizadas en la zona oeste de Allen.

Un operativo preventivo realizado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Allen terminó con el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok que registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía de Neuquén.

El procedimiento se concretó durante la noche del sábado, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de un vehículo abandonado sobre calle 4, casi en el acceso Biló.

Detectaron irregularidades

Según informaron fuentes policiales, tras identificar el rodado y realizar las primeras verificaciones, los uniformados constataron que el dominio colocado no coincidía con la camioneta.

Luego, mediante la consulta del grabado de cristales, se confirmó que la Amarok mantenía un pedido de secuestro activo desde el 1 de mayo, requerido por la Comisaría 41° de Neuquén.

“Se realizaron las actuaciones de rigor y el vehículo quedó a disposición de la Justicia”, indicaron desde la fuerza provincial.

Traslado a la comisaría Sexta

Tras las pericias correspondientes, la camioneta fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 6° de Allen, donde continuará la investigación judicial.

Desde la Policía destacaron que este tipo de controles preventivos permiten detectar situaciones irregulares y reforzar las tareas de seguridad en distintos sectores de la ciudad.