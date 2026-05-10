Tercer día de búsqueda para encontrar a Analia Corte en Bariloche: suman canes y piden las cámaras durante un horario clave

El viernes 8 de mayo comenzó la intensa búsqueda para dar con el paradero de Analía Corte, una mujer de 52 años que desapareció en Bariloche. La mujer fue vista por última al mediodía y desde entonces nada se sabe de ella.

Este domingo comenzó el tercer día de operativo rastrillaje a cargo de la Policía de Río Negro junto al SPLIF Bariloche, con despliegue en distintos sectores de la ciudad. Un amigo de la mujer habló con medios locales e hizo un pedido de colaboración a los vecinos.

«Analía está con un cuadro depresivo importante y por esto pedimos colaboración a los vecinos, capaz alguna cámara de vigilancia o seguridad la registro. Lo úlimo que sabemos es que salió de su casa, bajo hasta Pioneros y nada más», indicó.

En la misma entrevista aportó un dato clave: «buscamos material que hayan resgistrado las cámaras de la zona entre las 11 y las 12.30».

Cómo es el operativo de búsqueda para encontrar a Analía Corte

Según detallaron las autoridades policiales, la búsqueda se centra en la zona de barrio La Cascada, a la altura del km 6, más próximo al lago. La mujer fue vista por última vez a la misma altura pero más hacia la ladera del cerro Otto, en el barrio Rancho Grande.

Este domingo, en el tercer día de búsqueda, se sumó la Brigada Rural y personal de Policía Montada. Durante el día llega comitiva de canes de General Conesa, que se va a sumar a la de canes de Bariloche.