A ritmo récord y las 24 horas: así avanza la obra que transformará la Avenida Mosconi en Neuquén

La transformación de la exRuta 22 en la nueva avenida Mosconi de Neuquén alcanzó este domingo un hito fundamental con el inicio de la pavimentación. Con un despliegue de maquinaria trabajando en turnos de 24 horas, el municipio comenzó a colocar las primeras capas de asfalto, logrando un avance récord a menos de 90 días de haber iniciado las tareas.

El intendente Mariano Gaido supervisó la colocación de la carpeta asfáltica y destacó la celeridad de los trabajos como un modelo de eficiencia. «Es un ejemplo al país lo que significa trabajar mañana, tarde y noche en una obra que brindará conectividad», enfatizó el mandatario.

Avanza la construcción de la nueva avenida Mosconi en Neuquén: hitos y detalles de la obra

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, detalló que actualmente se aplica la denominada «base negra», diseñada para soportar el flujo constante de vehículos. El proceso técnico contempla:

Dos capas de base negra : compuestas por asfalto con piedra de 5 centímetros de espesor.

: compuestas por asfalto con piedra de 5 centímetros de espesor. Capa final de alta prestación : se utilizará concreto asfáltico con asfalto modificado para garantizar mayor durabilidad.

: se utilizará concreto asfáltico con asfalto modificado para garantizar mayor durabilidad. Perfil de 10 carriles: la arteria contará con seis carriles centrales para tránsito rápido y cuatro colectoras para el movimiento vecinal y comercial.

Adiós al terraplén: una ciudad integrada

El proyecto integral, que abarca 14 kilómetros, tiene como objetivo reducir en un 50% los tiempos de traslado desde el centro hacia el aeropuerto. Al eliminar el antiguo terraplén de la ruta, la obra permite nivelar todas las calles transversales, logrando una integración definitiva entre el norte y el sur de la capital.

Además de la solución vial, la iniciativa contempla la instalación de grandes conductos pluviales para evitar inundaciones, la creación de un Parque Lineal Metropolitano, bicisendas e iluminación LED de última generación. Gaido remarcó que el desarrollo se financia íntegramente con el superávit de las cuentas municipales y es ejecutado por empresas y trabajadores neuquinos.