«Todo esto es Neuquén»: el divertido desafío de Mariano Martínez para conocer la provincia en tres días

La provincia de Neuquén volvió a sacudir el tablero de la promoción turística nacional con el lanzamiento de su nueva campaña: «Todo esto es Neuquén». En esta oportunidad, el protagonista es el actor Mariano Martínez, quien se suma a la saga publicitaria para intentar una misión que, desde el inicio, se revela como un fracaso logístico: conocer toda la provincia en un solo fin de semana largo.

La pieza retoma la narrativa de la «intriga de los Martínez». El actor encarna al primo de los protagonistas anteriores y llega a la región escoltado por Rodri, el guía que ya se convirtió en un ícono de estas producciones.

El objetivo es romper el mito de que Neuquén es «solo nieve» y mostrar una oferta que la provincia define como literalmente inabarcable.

Mariano Martínez recorre Neuquén en un fin de semana: ¿podrá conocerlo todo?

A través de un montaje con estética de redes sociales y ritmo frenético, el spot muestra a Martínez en una carrera contra el reloj por los diversos escenarios neuquinos:

Deportes de invierno: esquí de primer nivel en la Cordillera de los Andes .

esquí de primer nivel en la . Naturaleza pura: recorridos por los milenarios bosques de arrayanes .

recorridos por los milenarios bosques de . Estepa y prehistoria: exploración de formaciones rocosas y zonas de restos fósiles .

exploración de formaciones rocosas y zonas de . Gastronomía: degustaciones en viñedos y cocina regional de alta gama.

El conflicto estalla en el desenlace. Un Martínez visiblemente exhausto frente a la inmensidad del Lago Nahuel Huapi cree que, por la distancia recorrida, ya cruzó el límite provincial. La respuesta del guía es el núcleo de la campaña: sigue estando en suelo neuquino.

El «Efecto Martínez» y la apuesta digital

La campaña no busca solo el impacto visual de los paisajes, sino posicionarse como un contenido consumible en el ecosistema digital. El remate humorístico —donde el actor decide quedarse a vivir todo el año tras admitir que un fin de semana no alcanza— refuerza la idea de Neuquén como un destino de experiencias múltiples.

Con este lanzamiento, el Gobierno provincial busca traccionar el turismo nacional hacia la región del Comahue, apostando a la figura de celebridades para humanizar el destino y recordar que, desde la adrenalina extrema hasta el relax en los lagos, la provincia siempre guarda un rincón sin descubrir.