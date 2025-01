El contundente pronóstico del padre de Checo Pérez sobre Colapinto en la Fórmula 1: «Te lo puedo firmar»

Franco Colapinto comenzará la temporada 2025 de la Fórmula 1 en Alpine, luego de lo que fue su debut en Williams. El argentino firmó con la escudería francesa por cinco años y tiene grandes chances de convertirse en piloto titular este año. Uno de lo que apostó por él en las últimas horas fue el padre de Sergio Checo Pérez.

Antonio Pérez Argibay, el padre de Checo, quien se desvinculó de Red Bull y en un principio se planteó que podría reemplazarlo Colapinto, opinó sobre el futuro del argentino en la Máxima.

«Te voy a ser sincero, me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya. No me gusta que esté de tercer piloto, pero esto es la Fórmula 1, hay que ganárselo», sostuvo.

Aunque remarcó que tiene claro su llegada a la titularidad: «Te lo puedo firmar ahora con mi cabeza que Franco tendrá pruebas este año en la Fórmula 1. Y te puedo decir que el año que entra tiene un asiento asegurado, pero se lo merecía ya este año».

En ese sentido, Pérez Argibay destacó su paso por Williams en la temporada pasada. «Lo que él hizo, lo hizo grande. Se lo merece y se lo merece la Argentina. Hubiera sido un digno representante para todos nosotros los latinos con la salida de Checo, pero estoy seguro de que va a regresar fuerte», concluyó el candidato a gobernador de Guadalajara.

Los detalles del pase de Franco Colapinto a Alpine

La manager del argentino, María Catarineu reveló detalles de su pase a la escudería francesa y reveló que “se dilató todo porque las negociaciones a veces son complejas, como en este caso. Pero Flavio fue muy persistente siempre y en las últimas semanas fue muy intenso”.

Además, aseguró en diálogo con Infobae que “el acuerdo llegó porque ambas partes consiguieron lo que querían, «Flavio -Briatore- logró contratar a Franco y James pudo darle la posibilidad de que pueda correr, ya que en Williams sus pilotos titulares tienen contratos a largo plazo”.

Catarineu remarcó el rol clave de Briatore, el histórico asesor de la Fórmula 1 que hoy está en Alpine, para la llegada del oriundo de Pilar: “Lo vio a Franco desde que debutó en la F1. El día que charlamos por primera vez nos dijo: ‘He visto talento y lo quiero’. Siguió todas las carreras de cerca y cómo fue la evolución como piloto de F1 en los nueve Grandes Premios que pudo correr”.