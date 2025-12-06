El Cruce Saucony 2025 tuvo dominio extranjero en la Elite y grandes actuaciones argentinas

Tras completarse las tres etapas, los Grupos 1, 2, 3 y 4 de El Cruce Saucony 2025 definieron a sus campeones en una edición marcada por un alto nivel competitivo y por un récord de participantes: convocó a más de 6.000 corredores. Solo resta el cierre del Grupo 5, que completará mañana la Etapa 3.

En la categoría Elite, donde se concentró la atención principal, el italiano Luca Del Pero fue el gran ganador con un tiempo acumulado de 7h30m14s, sosteniendo un rendimiento parejo durante los tres días. El barilochense Javier Mariqueo protagonizó la gran remontada de la edición: una etapa final sobresaliente le permitió escalar posiciones y quedarse con el segundo lugar general con 7h36m40s. El peruano Gamaniel Huamán Córdoba, líder hasta la jornada decisiva, completó el podio masculino con 7h37m19s.

En damas, no hubo sorpresas: la española Anna Tarasova dominó de punta a punta, ganando las tres etapas y adjudicándose el primer puesto con 8h42m09s. Segunda terminó la sueca Ida Nilsson con 8h54m55s, mientras que la peruana Leida Díaz fue tercera con 9h08m46s.

Las definiciones en los grupos restantes

El resto de los grupos también tuvo definiciones ajustadas y rendimientos destacados. En el Grupo 2 masculino, Agustín Barbato se quedó con el triunfo con 10h03m07s, seguido por Jesús Campos (10h08m12s) y Agustín Wysiecki (10h10m54s). En mujeres, la vencedora fue Rosario Rodríguez del Busto con 10h41m23s, escoltada por María Querol (10h52m09s) y la española Camila Seewald (11h56m37s).

El Grupo 3 mostró gran competitividad. En varones, el ganador fue Ramiro Alias con 9h23m38s, seguido por Hernán Barbe (9h38m17s) y Hernán Reyes (9h44m24s). En mujeres, la victoria quedó en manos de Estefanía Prior, que marcó 12h01m52s, mientras que Marisela González Pino (12h31m48s) y Rocío Belloni (12h35m35s) completaron los primeros tres lugares.

En el Grupo 4, el triunfo masculino fue para Mariano Capitani, que completó la prueba en 10h12m39s. Segundo finalizó Alan Aguiar (10h15m36s) y tercero Julián Haitayan (10h22m28s). Entre las mujeres ganó Martina Alessio con 11h31m55s, seguida por Jacqueline Ortiz (11h38m31s) y Estefanía Castelli (11h51m07s).

La edición 2025 tendrá su cierre este domingo, cuando el Grupo 5 dispute la última etapa para completar un evento que volvió a reunir corredores de todo el continente y reafirmó el prestigio histórico de El Cruce Saucony.