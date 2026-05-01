Lecton, la esquina que huele a libros y café en Neuquén

Lecton: la librería cafe de Diario RÍO NEGRO en Neuquén.

Hoy queremos escribir sobre una esquina que, más que un lugar, es un refugio para quienes elijan visitarla. Al ingresar al local, el aire está impregnado con la mezcla del aroma a café y con el perfume del papel de los libros.

Las mesas del café están dispuestas entre estanterías donde los lectores pueden tomar su libro favorito y disfrutar de una lectura tranquila acompañada de un delicioso café y de la suave música.



El personal, a menudo apasionado por la literatura, puede ofrecer recomendaciones personalizadas, compartir su entusiasmo por una obra en particular o incluso organizar pequeños eventos que conecten a los clientes con el mundo de las letras.



En Lecton no solo se viene a leer libros y beber café. Se viene a dejar que por un instante el tiempo se diluya entre letras y aromas, hasta que uno se olvida si vino por un libro o por un cálido abrazo invisible.

Nos caracteriza que tenemos una gran variedad de géneros literarios, con más de 80 mil títulos.



Los destacados

En este año que lleva abierta nuestra librería los destacados fueron:

En el sector de novelas, La Vegetariana de Hang Kang, premio Nobel 2025

de Hang Kang, premio Nobel 2025 En divulgación científica, El poder de las palabras del neurocientífico Mariano Sigman

del neurocientífico Mariano Sigman En psicología La soledad , de Gabriel Rolón

, de Gabriel Rolón En filosofía los títulos del reconocido auto r Byung-Chul Han son de los más pedidos

son de los más pedidos Y en uno de los sectores más importantes, el infantil, destacamos al autor patagónico Pablo Bernasconi .

. Cerrando nuestros destacados mencionamos el sector juvenil, donde entre los más solicitados están los libros de Harry Potter.



Los invitamos a vivir esta experiencia en Lecton, en el centro de la capital neuquina. un espacio de Diario Río Negro que huele a libros y café.