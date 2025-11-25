El Diablito Echeverri mete presión para volver a River en 2026

Claudio Echeverri está jugando pocos minutos en el Bayer Lerverkusen y es probable que en enero cambie de club.

El Manchester City compró a Claudio Echeverri en enero de 2024 por 18,5 millones de euros. El juvenil recién se sumó al club inglés en enero de 2025 y, tras una temporada en la que casi no sumó minutos, fue cedido al Bayer Leverkusen.

Sin embargo, en el club alemán tampoco está teniendo la continuidad esperada y, según medios europeos, el City, descontento con la situación, evalúa interrumpir el préstamo. El Leverkusen no se opondría a cortar la cesión. El Diablito llegó cuando el entrenador era Erik ten Hag, pero a las pocas semanas fue destituido y asumió Kasper Hjulmand, quien, de 14 partidos dirigidos, solo lo utilizó en seis ocasiones: tres como titular y tres ingresando desde el banco.

Ante este escenario, Echeverri podría volver a Inglaterra en enero y piensa en River como su destino preferido. Sin embargo, el Manchester City prioriza cederlo dentro del Viejo Continente. El Girona, que pertenece al mismo grupo empresarial que el club inglés, es uno de los posibles destinos.

Pep Guardiola, entrenador de los Citizens, fue consultado sobre una posible repesca y señaló: “Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos. Le tenemos mucho aprecio como futbolista, pero lo que está pasando en el Leverkusen tienen que preguntarle a su agente. Él lo sabrá todo”. Luego, ironizó: “Es una pregunta para su hermoso agente”.