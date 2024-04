El divertido momento de Messi en la bienvenida de Matías Rojas en Inter Miami

Lionel Messi lideró el ritual de bienvenida en el Inter Miami para el paraguayo Matías Rojas y tuvo un divertido momento cuando se burló por su miedo a meterse en el «pasillo» con el resto de compañeros.

El equipo de la Major League Soccer dio la bienvenida a su nuevo fichaje, el paraguayo Rojas, con el tradicional «túnel» de ingreso en el último entrenamiento en vistas a la próxima fecha de la MLS.

Matías Rojas ya se entrena con Inter Miami. Foto: Inter Miami FC.

Rojas, exjugador de Racing y Corinthians, se unió al equipo dirigido por el Tata Martino este miércoles, siendo recibido por sus compañeros, entre ellos Messi y Luis Suárez, quienes lo sometieron al ritual de iniciación.

Aunque Rojas no mostró mucha disposición, Messi lo alentó con un comentario característico: «Menos ganas tiene este Paragua. Dale Paragua, dale». Así, con la impronta del astro argentino, Rojas se sumó al plantel del Inter Miami, listo para dejar su huella en la liga estadounidense.

