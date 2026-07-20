El dolor de Lautaro: «Me hubiese gustado ayudar al equipo dentro de la cancha»

Las circunstancias de partido no permitieron que el delantero de Inter pueda formar parte de la final del mundo.

Lamento por duplicado para Lautaro Martínez, luego de la derrota en la final del mundo ante España por 1 a 0 y la imposibilidad del bicampeonato para la Selección Argentina.

A la tristeza misma por la caída en el alargue, el delantero de Inter le sumó el dolor de no haber podido ingresar desde el banco de suplentes y sumar minutos en campo, siendo el único encuentro que no disputó de la Copa del Mundo.

«Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dios», expresó el bahiense en sus redes sociales, con un sentido posteo tras la caída ante los ibéricos.

¡ARRIBA TORO! Lautaro Martínez desconsolado tras la derrota en la Final de la Copa del Mundo.



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El Toro, autor del tanto heroico para vencer a Inglaterra por 2 a 1 en semifinales, agregó: «Gracias a toda la gente que nos acompañó en esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país».

Las dos lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, sumado al evidente desgaste de muchos jugadores, condicionaron la toma de decisiones de Lionel Scaloni a la hora de hacer los cambios.

En esas ventanas de recambios, si bien Julián Álvarez fue reemplazado, Martínez finalmente no estuvo entre las opciones del DT albiceleste.

«Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO. Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer dentro de la cancha. Pero bueno», expresó al respecto.