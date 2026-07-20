El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras sumar en Hungría y ganarle a Pierre Gasly

Llegó el esperado reconocimiento. Luego de la gran actuación en el Gran Premio de Hungría, el italiano Flavio Briatore, asesor y principal cabeza de Alpine, declaró ante la prensa y destacó el trabajo del argentino Franco Colapinto en el Hungaroring.

Por segunda carrera consecutiva, el argentino finalizó en zona de puntos y fue el mejor piloto del equipo en la presente temporada de Fórmula 1, que el próximo fin de semana disputará en Hungría la última competencia previo al receso de verano.

Además de sumar una unidad y ganarle otra vez a su compañero de equipo, el argentino le agregó más valor al resultado con una maniobra de película; un exquisto 2×1 sobre el propio piloto francés y el neozelandés Liam Lawson.

Afortunadamente, luego de ese suceso, no hubo orden de equipo que altere el resultado. Colapinto soportó a Gasly y pudo acreditarse ese último punto de la competencia.

Mientras se espera por la decisión sobre el futuro, algo que se daría a conocer luego de la cita en Budapest, Briatore habló con la prensa le dio el visto bueno al pilarense.

“Vimos una buena y limpia lucha rueda a rueda durante toda la carrera, especialmente entre Pierre y Franco, quienes además mantuvieron un duelo limpio y entretenido entre ellos. Esta vez, el resultado cayó del lado de Franco, así que felicitaciones para él”, comentó el italiano.

🔥 ¡INFERNAL MANIOBRA DE COLAPINTO PARA GANAR DOS LUGARES Y QUEDAR, POR AHORA, P10 EN BÉLGICA!



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“Nos vamos de Bélgica con un punto después del décimo puesto de Franco, lo que significa que seguimos en la quinta posición del Campeonato, aunque ahora empatados en puntos con Racing Bulls”, agregó el principal asesor del equipo, puntualizando en la encarnizada batalla que se sotiene con la escuadra “B” de Red Bull en la tabla de constructores.

Mantenerse y esperar las mejores. Luego del Gran Premio de Hungría, Alpine avanzará en las mejoras para el A526, lo que supone un importante envión de cara a la segunda mitad de temporada.

“Hungría no supondrá un cambio en los resultados ni en el orden competitivo, pero debemos continuar nuestros esfuerzos fuera de pista para encontrar más rendimiento después de la pausa de verano y darles a los pilotos más herramientas para luchar más arriba”, cerró Briatore.