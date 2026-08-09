El emotivo gesto de De Paul para Lionel Messi tras marcar un gol en Inter Miami

(AP) El Motorcito lució la "10" en su festejo. Todo el equipo se sumó a la causa y acompañó al astro mundial.

Liberado de Inter Miami apenas conocida la triste noticia del fallecimiento de su padre, Lionel Messi no fue de la partida anoche en el segundo encuentro de su equipo en la Leagues Cup ante Rayados de Monterrey.

En el comienzo del encuentro ante los dirigidos por el argentino Matías Almeyda, quien luego en conferencia le dedicó unas emotivas palabras al astro mundial, Inter, a través de Rodrigo De Paul, le rindió un sentido homenaje a Messi por el fallecimiento de su padre Jorge.

Después de un respetuoso minuto de silencio y un homenaje de los hinchas con carteles que rezaban «Fuerza, Leo» desde las tribunas, el Motorcito abrió el marcador en el comienzo del encuentro, con un bombazo desde fuera del área.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Inmediatamente, el mediocampista argentino se sacó su camiseta y mostró la 10 de Messi que llevaba debajo de la indumentaria titular; una dedicatoria especial para el capitán y su gran amigo. Varios compañeros de equipo, entre ellos el brasileño Casemiro, se sumaron al festejo junto a De Paul.

Monterrey finalmente lo dio vuelta en el complemento. Primero, con un gol de Hugo Cuypers en el inicio del segundo tiempo, en tanto que fue Diego Rossi quien marcó el gol de la victoria, cuando el partido agonizaba. Así, después de lo que había sido el 4-2 ante Atlético San Luis en el debut, el equipo de Almeyda logró su primer triunfo en la Leagues Cup.

«Lo acompaño en este dolor y le envío mucho cariño. Para quienes hemos perdido a nuestros papás, el dolor es inexplicable. Es muy triste; es parte de la vida, pero el ser humano está preparado para recibir una vida, no para que se vaya. Es muy difícil», expresó Almeyda en conferencia, enviando condolencias a Lionel Messi.