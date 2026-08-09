Sin salidas transitorias ni libertad condicional: Río Negro endureció la ejecución penal para delitos graves

Lucas Pica y Facundo López fueron los autores de la iniciativa que se aprobó en segunda vuelta. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura de Río Negro aprobó, en segunda vuelta, las modificaciones a la ley de ejecución penal y ya no habrá salidas transitorias para los condenados por delitos graves.

En la última sesión se ratificó la iniciativa presentada por los legisladores oficialistas Lucas Pica y Facundo López presenta con el objetivo de restringir beneficios carcelarios, como salidas transitorias y libertad condicional, a delincuentes responsables de los delitos más graves.

La provincia hizo uso de su competencia al modificar su propia ley de ejecución penal y estableció «la prevalencia al criterio rector referido a la gravedad del delito».

La nueva ley suma más delitos al régimen de cumplimiento efectivo

Se incluye el homicidio simple, el homicidio agravado, los delitos contra la integridad sexual, el robo agravado, el homicidio en ocasión de robo, la tortura seguida de muerte y el secuestro extorsivo, «si se causare la muerte de la persona ofendida».

A esos casos, también contemplados en la normativa nacional, se agregaron en Río Negro los delitos de cohecho (coima), grooming, delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Pica explicó sobre las modificaciones que «existe un mismo hilo conductor, fortaleciendo el rol de la víctima en el proceso penal y no teniendo miramientos para con la delincuencia».

En ese sentido recordó la ley de reiterancia «para darle fin a la puerta giratoria» y también la ley de doble condena que «permite que quienes tengan confirmación de sentencia condenatoria en segunda instancia puedan seguir apelando ala Corte Suprema pero mientras eso suceda estén presos».

El legislador agregó que «ya no puede haber contemplaciones, quien comente un delito grave no podrá, por el simple paso del tiempo, salir antes de cumplir su condena. Si estamos con la víctima no podemos permitir esto. Además, ¿cuántos casos vemos a diario de que los que gozan de salidas transitorias siguen delinquiendo?».

Dijo que «en Río Negro esto ya no lo queremos más. A partir de ahora somos la provincia cuya ley de ejecución penal es la mas gravosa, porque al listado de nación le agregamos nuevos delitos como el cohecho (coima), el grooming yelenriquecimiento ilícito».

Finalmente sostuvo que «dimos un paso muy firme. Quienes cumplan condena por delitos graves no podrán salir como si nada antes, se acabaron las salidas transitorias y la libertad anticipada para estos casos. Es lo que queremos en Río Negro, quien comete una falta grave deberá purgar la totalidad de la condena. El garantismo y el abolicionismo penal han hecho mucho daño. nosotros privilegiamos a la víctima».