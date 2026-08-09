Tragedia en Bariloche: esperan pericias por la caída de una camioneta al lago en la que murió una niña

La Fiscalía de Bariloche espera el informe pericial del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro para determinar cómo fue la dinámica de la caía de una camioneta al lago Nahuel Huapi en cuyo interior se encontraba una niña de 3 años que no pudo ser rescatada a tiempo.

La niña murió en el interior del vehículo este sábado por la tarde, al caer a 25 metros de profundidad en el lago, a la altura del kilómetro 15. El cuerpo fue extraído por personal de Prefectura Naval Argentina y tras el reconocimiento de los padres, fue entregado a la familia para su despedida.

La mamá de la niña ayer fue ingresada por guardia al Sanatorio San Carlos por los golpes que recibió al caer con el vehículo por un barranco, pero fue externada en corto plazo, según confirmaron desde el centro médico. El padre de la niña fue asistido en el lugar del siniestro, en el barrio Don Orione, por hipotermia, debido a que se arrojó al agua para intentar rescatar a la pequeña.

En el caso intervienen los fiscales Guillermo Lista y el adjunto Álvaro Viterbori. Ayer ordenaron las pericias a Criminalística para determinar la dinámica del accidente por el cual la camioneta Hyundai Tucson, que era conducida por la mujer, perdió el control, aparentemente por la presencia de hielo, y se deslizó sin poder detenerla hacia un barranco.

Con ese informe pericial, los fiscales avanzarían luego hacia el cierre de la causa haciendo uso del concepto de “pena natural” que se utiliza en el derecho penal para este tipo de casos.