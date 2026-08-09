La anécdota que Franco Colapinto reveló sobre Flavio Briatore: «Es un animal competitivo»

El argentino disfrutó unas vacaciones en Italia y ya está presto a retornar los trabajos con el equipo Alpine.

La presencia en boxes de Flavio Briatore implica lidiar con presión constantemente. La determinación implacable del italiano de 76 años, asesor y una de las cabezas líderes de Alpine, lleva a los integrantes de la estructura a dar el 100% y no poder permitirse licencia alguna.

Luego de un 2025 decepcionante, el equipo francés lucha por ser el «mejor del resto» en la actual parrilla de equipos de Fórmula 1; algo difícil tras una primera parte de temporada que transitó de más a menos, lo que obliga a redoblar esfuerzos a partir del próximo 23 del corriente en Países Bajos.

Uno que conoce a la perfección la personalidad de Briatore y lo exigente que puede resultar dentro del box es el argentino Franco Colapinto, quien llegó al equipo el año pasado y que ya tuvo algunos episodios con el otrora director de Benetton y Renault.

«Creo en su proceso. Hay que entenderlo. Pero creo que para tener éxito en la F1 y lograr el objetivo que tiene todo equipo de la zona media —alcanzar a Ferrari, Red Bull, Mercedes y McLaren— necesitas a alguien como Flavio», expresó Colapinto en una entrevista para el sitio Motorsport.

A propósito de esa personalidad perfeccionista y determinante, cuenta el pilarense que lo ocurrido este año luego del Gran Premio de Canadá es un claro ejemplo del enfoque del italiano en Fórmula 1 y su misión en esta nueva etapa dentro de Alpine.

En Montreal, el team logró que sus dos coches terminaran en los puntos, lo que normalmente se consideraría un éxito dada la distancia con los cuatro equipos punteros. Briatore, sin embargo, lo vio de otra manera.

«Terminamos P6 y P8 en Canadá, fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando al equipo. Era casi la persona más descontenta de todo el equipo», reveló Colapinto.

«Eso se debía a lo lejos que estábamos de Ferrari en comparación con Miami. Quería entender por qué era así. Todos estaban realmente contentos con los puntos, pero él decía: no, no, quiero más. No me gusta dónde estamos y Racing Bulls también está demasiado cerca de nosotros. Están más cerca que en Miami, así que ¿por qué está pasando eso? Quiero respuestas y quiero mejorar más», remarcó.

El estilo de liderazgo de Briatore puede parecer duro, pero, según Colapinto, eso es lo que se necesita en la F1 para llegar a lo más alto, en particular para un equipo que intenta recuperar terreno, como Alpine.

«Ejercer esa presión sobre el equipo, incluso cuando las cosas salen bien, es su forma de liderar el equipo. Y, desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la F1 y alcanzar a los equipos punteros».

«Flavio es un animal competitivo. Solo volvió a la Fórmula 1 para ganar y realmente lo aprecio porque yo soy igual», cerró.