El emotivo video de Boca a 25 años de la hazaña contra Real Madríd

Este viernes 28 de noviembre se cumplen 25 años de la mayor hazaña en la historia de Boca Juniors: la victoria ante el Real Madrid para conquistar la Copa Intercontinental 2000.

Los dirigidos por Carlos Bianchi ya ganaban 2-0 a los seis minutos de juego gracias a un increíble doblete de Martín Palermo. El primero llegó tras un gran desborde de Marcelo “Chelo” Delgado y un pase al medio que el goleador empujó sin problemas. El segundo nació de una exquisita asistencia de Juan Román Riquelme, figura absoluta de un partido para el recuerdo.

“𝐃𝐞 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐜𝐚 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐉𝐚𝐩𝐨́𝐧: Campeones Intercontinentales” (2000)

Dir: Carlos Bianchi.

Tokio, Japón.



El descuento del Real Madrid lo marcó Roberto Carlos con un remate de tres dedos, tras un rechazo de Hugo Ibarra. Fue el único tanto del equipo dirigido por Vicente Del Bosque, que intentó durante todo el encuentro pero no logró igualar el marcador ante un Xeneize que sostuvo la ventaja con autoridad y personalidad.

El partido terminó 2-1 y Boca obtuvo así la segunda Copa Intercontinental de su historia. Luego sumaría la tercera, y última, en 2003 ante el Milan de Carlo Ancelotti, mientras que la primera la había conquistado en 1977 frente al Borussia Mönchengladbach.

Las formaciones de la final

Boca: Óscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Cristian Traverso, Aníbal Matellán; Sebastián Battaglia, Mauricio Serna, José Basualdo; Juan Román Riquelme; Marcelo Delgado y Martín Palermo. DT: Carlos Bianchi.

Real Madrid: Iker Casillas; Geremi, Fernando Hierro, Aitor Karanka, Roberto Carlos; Claude Makelele, Iván Helguera, Luis Figo; Guti, Steve McManaman; Raúl. DT: Vicente Del Bosque