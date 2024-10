El furioso reclamo de Facundo Campazzo que terminó con su expulsión en la Euroleague: mirá la reacción del jugador

El base argentino de Real Madrid, Facundo Campazzo, buscó empatar el partido ante Bayern Múnich y se fue contra el árbitro luego de que no sancionará la infracción de su defensor durante su lanzamiento detrás de la línea de tres puntos.

El Merengue visitó a Bayern Múnich por el certamen internacional y llegó a los últimos segundos del cuarto cuatro a solo tres puntos de distancia del dueño de casa. Hasta el último momento el argentino intentó ponerse en ventaja con su forzado disparo detrás de la línea de triples pero terminó expulsado.

La pelota no ingresó pero el base surgido de Peñarol saltó rápidamente para pedir una infracción en el momento en que realiza el lanzamiento. Ante esto, el árbitro no dio lugar al reclamo y desató la bronca del cordobés que fue contenido por Serge Ibaka antes de que se confirmara la expulsión del juego.

La acción en la que Facu Campazzo reclamó tres tiros



El argentino acabó descalificado tras sus protestas

pic.twitter.com/vUHLhefKc7 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 3, 2024

Los germanos tuvieron lanzamientos de tiros libres y con el sonar de la chicharra se concretó la derrota 97-89 para el elenco español. Campazzo finalizó la noche con 19 puntos y 9 asistencias mientras que Gabriel Deck, que también dijo presente para la Casa Blanca, anotó 11 puntos y descolgó 5 rebotes.

Tras el encuentro, su entrenador Chus Mateo se refirió a su polémica expulsión y minimizó el hecho tras la dura derrota en Baviera. “No he visto el vídeo después del partido. Ahora mismo no lo sé. Es una situación de partido, los árbitros hicieron un buen trabajo y probablemente no vieron la falta. Esa fue la razón por la que no la pitaron. Necesitamos estar centrados en nuestro equipo, mejorar nuestra defensa mucho y saber manejar el partido cuando vamos ganando por diez puntos”, cerró.

Con información de TyC Sports