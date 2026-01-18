Vinculan a un empresario hotelero de Bariloche en la causa por irregularidades en la AFA

El propietario de un hotel tres estrellas de Bariloche, quien fue cónsul honorario de Brasil en la ciudad, fue vinculado en la causa por el manejo de fondos de la AFA como el “reclutador” de las personas residentes en la ciudad andina que figuraban como titulares de empresas fantasmas a donde se destinó dinero de contratos.

Una nota del diario La Nación, de Hugo Alconada Mon y Nicolás Pizzi, detalle la conexión de las cuatro personas de Bariloche que anteriormente fueron señaladas por la recepción de 42 millones de dólares desviados desde Miami en distintas cuentas bancarias y con el empresario Juan Schreiber, propietario del hotel Basia, ubicado en la avenida de los Pioneros a la altura del kilómetro 2,500, anteriormente llamado Fazenda Carioca.

Schreiber es conocido en el ambiente turístico de Bariloche e incluso en su rol de cónsul honorario de Brasil, cargo que comenzó a ejercer en 2015, ha realizado reuniones y encuentros con empresarios, funcionarios y autoridades de todos los niveles, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

El hotel de propiedad de Schreiber no está integrado a la asociación empresarial hotelera de Bariloche ni a ninguna institución formal de la ciudad.

El empresario Juan Schreiber fue cónsul honorario de Brasil en Bariloche. Imagen ilustrativa

La vinculación señalada de los barilochenses

Según relató la información publicada por La Nación semanas atrás, detrás de cuatro sociedades que recibieron 42 millones de dólares girados por TourProdenter LLC, la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, estaban dos parejas residentes de Bariloche: Mariela Marisa Schmalz (Mar-ma-sch) y su pareja, Javier Alejandro Ojeda Jara (Soagu Services), quienes oficialmente trabajaban en un local de decoración y en una farmacia, ambos de la calle Mitre, respectivamente. También figuraba Roberto Salice (Velpasalt LLC) y Verónica Inés López (Velp LLC), el primero mencionado como operador turístico de Bariloche.

Este domingo el medio porteño indicó que Ojeda Jara “tendría un vínculo de amistad con Juan Schreiber”, y él y su pareja, Schmalz, “viajaron a Miami, al menos dos veces, por invitación del empresario hotelero dueño de Basia. Agrega que “las fechas de los dos viajes coinciden con la creación de las empresas” que recibieron posteriormente el dinero de la AFA.

El medio también indicó que la pareja de Ojeda Jara y Schmalz tuvo mensajes contradictorios porque en un momento la mujer dijo que les habían “robado la identidad”. Ahora se habrían ido de Bariloche luego de la publicación de sus nombres en la investigación periodística de La Nación publicada en diciembre.

Según el diario porterño, algo similar ocurrió con la otra pareja, integrada por Salice y López cuyo destino es incierto. También ellos habrían viajado a Miami para abrir las sociedades con su firma.

La Nación mencionó que intentó contactar a Schreiber durante las últimas semanas, pero se negó a responder preguntas. “El empresario, según dejó trascender, solo se habría encargado de la creación de las sociedades en Miami, pero luego se mantuvo al margen del manejo de los fondos. Esa tarea habría quedado en manos de una financiera, o de varias, que lograron traer los fondos a Buenos Aires”, señaló el medio.

Agregó además que los “prestanombres” habrían percibido una compensación cuyo monto no es preciso.