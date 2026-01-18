La alegría de Santiago Rostan luego de finalizar su tercer Dakar: «Fue mi mejor participación»

Santiago Rostan completó su tercer Rally Dakar en su mejor participación de todas al quedar 22° en la categoría R2 de motos.

«Terminé mi tercer Dakar y sin dudas fue mi mejor participación hasta hoy. Haber llegado otra vez a la meta de la carrera más dura del mundo es un orgullo enorme y el cumplimiento de un sueño que sigo persiguiendo cada día», expresó el piloto neuquino.

En un recorrido total de casi 8.000 kilómetros entre especiales y enlaces, terminó la competencia con un tiempo de 61 horas, 39 minutos y 42 segundos.

«Fueron 13 etapas de esfuerzo extremo, aprendizaje y superación, donde nada se logra solo. Gracias de corazón a mi familia, que es mi sostén incondicional; a mis auspiciantes, que confiaron y acompañaron este desafío; a todo el equipo, por el trabajo incansable; y a cada seguidor que estuvo pendiente, alentando y mandando energía en cada kilómetro», agregó Rostan.

«El Dakar te pone a prueba, pero también te enseña hasta dónde podés llegar. Y hoy me voy con la certeza de haber dado lo mejor«, concluyó el neuquino.

Rostan se había puesto como meta terminar entre los 20 primeros de su categoría. El exigente pronóstico estuvo cerca de de cumplirse y el balance igual es más que positivo. Mejoró con claridad su actuación del año pasado donde quedó 30° en la R2.