El futuro de la OTAN en juego: cómo reaccionaron desde Europa a las amenazas de Trump por Groenlandia

Los países amenazados por Donald Trump con nuevos aranceles si se oponen a que Estados Unidos compre Groenlandia aseguraron este domingo que «permanecerán unidos» y denunciaron una «peligrosa espiral».

«Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral descendente«, afirmaron en un comunicado conjunto Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia.

«Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía«, añadieron tras las amenazas de Trump sobre la isla ártica, un territorio integrante del reino de Dinamarca.

En Dinamarca alertan sobre un cambio del orden mundial

El orden mundial «tal y como lo conocemos» y el futuro de la alianza de la OTAN están en juego por la amenaza de imponer aranceles blandida por Donald Trump, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, quien afirmó que no duda del apoyo europeo.

«No tengo ninguna duda de que existe un fuerte apoyo europeo», aseguró el canciller, Lars Lokke Rasmussen, en una visita a Noruega, un país que también está bajo la amenaza de aranceles de Estados Unidos por participar en una misión militar en este territorio autónomo de Dinamarca, que el mandatario republicano afirma que quiere tomar.