El hijo de Russo adelantó qué hará si le convierte un gol a Boca en la última fecha del Clausura

El delantero adelantó qué hará en caso de anotarle un gol a Boca.

Boca recibirá a Tigre el domingo en la Bombonera por la última fecha del Torneo Clausura, en un cruce decisivo para ambos equipos. Para el delantero del Matador Ignacio Russo el partido está atravesado por un fuerte componente emocional.

El hijo de Miguel Ángel Russo habló del significado especial que tendrá enfrentar al Xeneixe, el último club que dirigió su padre antes de su fallecimiento.

“Si me toca convertir, le pediré perdón al cielo”, adelantó Nacho Russo cuando fue consultado por su reacción en caso de anotarle un gol al Xeneize.

Ignacio, jugando para Instituto, y Miguel Ángel Russo.

Tras la victoria del Superclásico ante River el domingo, figuras del plantel xeneize como Exequiel Zeballos, Claudio Úbeda y Miguel Merentiel dedicaron gestos y palabras en memoria de Russo, lo que conmovió profundamente al joven delantero. “Ahora que la semana que viene los veo, les voy a agradecer”, destacó.

¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.



📺 #ESPN

Sobre su proceso personal, Russo reconoció que aún está atravesando el duelo por la muerte de su padre y que el fútbol se volvió una forma de sostén: “Con el fútbol diluyo, salgo un poco de ahí. Creo que caeré cuando termine el año o el torneo, ahí me daré cuenta de lo que está pasando. Es tanto cariño que no te deja terminar de asimilar lo que pasó”.

Cómo llegan Boca y Tigre a la última fecha del Clausura

El Xeneize afronta el encuentro con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los octavos de final del torneo y también su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Para Tigre, en cambio, el partido tiene un valor fundamental. El equipo buscará ingresar a los playoffs y lograr un cupo en la Copa Sudamericana.