Deportivo Rincón anunció la continuidad de Pablo Castro como DT para 2026

Tras una larga espera, llegó la confirmación. Hace instantes, la dirigencia de Deportivo Rincón anunció la continuidad de Pablo Castro como director técnico al frente del primer equipo. Siempre a cargo de la primera local en Lifune, fue interino en el Federal A ante la salida de cada entrenador.

Su actual ciclo comenzó a mediados de agosto, ante la impensada salida de Duilio Botella. En este lapso, dirigió 9 partidos con 4 triunfos, un empate y 4 derrotas y terminó invicto como local.

Con el DT al mando, el León cumplió con creces los objetivos del año, ya que apenas en su segunda temporada en la categoría logró llegar hasta los octavos de final de la reválida, donde quedó eliminado frente a 9 de Julio de Rafaela.

El 2026 será un año cargado de competencias para el equipo neuquino. Además del Federal A, disputará la Copa Argentina. Será su segunda participación en el torneo más federal del futbol argentino tras su debut en 2018.

En el comunicado oficial, destacaron que la decisión se tomó luego de una reunión entre la dirigencia y el cuerpo técnico. Además, señalaron que la continuidad del ciclo «es una apuesta a la estabilidad deportiva y al crecimiento institucional del club«.

Hace algunos días, Castro había expresado sus ganas de seguir al frente de este equipo: «Si me lo ofrecen seguiré siendo el técnico. Soy feliz en este club y soy un empleado más, estaré donde me necesite la institución».

Además, analizó la temporada del León tras la dura eliminación frente a 9 de Julio: «Creo que los objetivos del club se cumplieron en general y el balance termina siendo positivo. Fue un año duro y en esta temporada aprendimos mucho. Se cumplieron metas importantes«, señaló el DT.

En las próximas semanas, el cuerpo técnico comenzará con la planificación de la próxima temporada, donde se decidirá la fecha de la pretemporada y el armado del plantel que afrontará la doble competencia nacional.