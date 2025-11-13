SUSCRIBITE
Argentina enfrenta a México por los 16vos del Mundial Sub 17: formaciones, hora y TV

La Selección Sub-17 dirigida por Diego Placente comienza su camino en las fases eliminatorias este viernes ante México, el peor clasificado a esta instancia.

Argentina fue el mejor equipo de la fase de grupos del Mundial Sub 17.

La Selección Argentina Sub 17 enfrentará a México este viernes desde las 11.45 (hora argentina) en la Cancha 3 del predio Aspire Zone de Doha, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a esta instancia con puntaje ideal, tras ganar los tres partidos de la fase de grupos. En su debut superó 3-2 a Bélgica, luego venció 1-0 a Túnez y cerró con una goleada 7-0 ante Fiyi. Con esas tres victorias, el conjunto albiceleste fue el mejor equipo de toda la fase de grupos.

Del otro lado, México tuvo un camino mucho más irregular: le ganó a Costa de Marfil, pero cayó ante Corea del Sur y Suiza. Aun así, logró avanzar a los 16avos de final gracias al criterio de Fair Play, ya que no recibió ninguna tarjeta roja.

Su competidor directo, Arabia Saudita, quedó eliminado pese a tener los mismos puntos, diferencia de gol y cantidad de goles a favor y en contra, debido a que sufrió dos expulsiones.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Alberto Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas y Simón Escobar; Felipe Pujol y Alejandro Tello; Santiago Espíndola, Uriel Ojeda, Facundo Jainikoski; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Adrián Villa , Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Oscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso, Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño. 

Hora: 11:45

TV: D Sports y TV Pública

Estadio: Cancha 3 del predio Aspire Zone de Doha


