El increíble dato físico de Lionel Messi en el Mundial 2026: corrió más rápido que en Qatar 2022

Según el dicho popular, «los años no llegan solos» y, en el fútbol, la velocidad suele ser una de las primeras cualidades físicas que se pierde con el paso del tiempo. Sin embargo, Lionel Messi volvió a desafiar la lógica: a los 39 años, registró una velocidad máxima superior a la que había alcanzado en el Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la Selección Argentina no solo conduce a la Albiceleste hacia una nueva final del Mundial 2026, sino que además se encuentra entre los goleadores del certamen y figura entre los principales asistentes y regateadores. A ese rendimiento se suma un dato que llamó la atención: en esta Copa del Mundo alcanzó una velocidad máxima superior a la registrada en Qatar 2022.

Está claro que Messi ya no posee la explosividad de sus mejores años en Barcelona. Entre 2009 y 2015, su velocidad máxima oscilaba entre los 32,5 y los 33,5 km/h, con registros que en algunas mediciones llegaron a rozar los 34 km/h.

Como referencia, uno de los futbolistas más veloces de la actualidad, Kylian Mbappé, alcanzó recientemente una velocidad máxima de 35 km/h con la selección de Francia.

Los especialistas sostienen que los futbolistas comienzan a perder, en promedio, cerca del 2% de su velocidad entre los 30 y los 35 años. A partir de esa edad, el descenso suele acentuarse y ronda el 3%.

Más rápido que en Qatar

En el Mundial de Qatar 2022, cuando tenía 35 años, Messi registró una velocidad máxima de 29,38 km/h. Si bien ya estaba lejos de sus mejores marcas, seguía marcando diferencias gracias a su talento, visión de juego, capacidad para desequilibrar y precisión en los últimos metros.

En el Mundial 2026 volvió a sorprender. En el encuentro frente a Argelia alcanzó una velocidad máxima de 30,9 km/h, un incremento superior al 5% respecto de su mejor registro en la Copa del Mundo anterior.

El dato adquiere mayor relevancia porque ambas mediciones fueron realizadas con el mismo sistema de seguimiento, TRACAB, utilizado tanto en Qatar 2022 como en el Mundial 2026.

Mayor velocidad, menos recorrido

Esto no significa que Messi corra más durante los partidos. De hecho, una de las variables que sí disminuyó con el paso de los años es la distancia recorrida.

Su mayor registro en este Mundial se produjo en la semifinal frente a Inglaterra, cuando completó 8,2 kilómetros en los 90 minutos. En ese partido, además, alcanzó una velocidad máxima de 29 km/h.

El paso del tiempo modificó la forma de jugar de Messi, que hoy administra mejor sus esfuerzos y elige con precisión los momentos para acelerar. Sin embargo, su velocidad máxima en el Mundial 2026 confirma que, incluso a los 39 años, sigue siendo capaz de sorprender también desde lo físico y desafiar cualquier pronóstico.

Con información de ESPN