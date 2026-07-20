Cine sobre rieles: el viaje donde la Patagonia también se mira en pantalla

El único vagón cine incorporado a un servicio regular de pasajeros en Argentina ofrece funciones durante el viaje, con una selección de películas nacionales y regionales para disfrutar mientras se recorren los paisajes de la Patagonia.

Viajar en el Tren Patagónico ya no es solo una forma de recorrer la estepa rionegrina. Desde esta temporada, el trayecto suma una propuesta cultural que convierte el recorrido en una experiencia diferente: un coche cine en funcionamiento, el único incorporado de manera permanente a un servicio regular de pasajeros en la Argentina.

Coche cine: vidriera de producciones nacionales y regionales

La iniciativa combina turismo, producción audiovisual e identidad regional en un espacio recuperado especialmente para volver a proyectar películas durante el viaje. A lo largo de cada recorrido se realizan cinco funciones pensadas para públicos de todas las edades, con una programación que alterna cine infantil, producciones nacionales y regionales, además de un ciclo de Cine Trasnoche.

Los viernes, las proyecciones comienzan a las 18 con Robotia; a las 20 continúa Suerte Josefa; a las 22 se exhibe Esquí; luego llega el ciclo Cine Trasnoche con La noche sin mí y, ya por la mañana, el recorrido concluye con El Patalarga.

Los domingos, la programación incluye El Patalarga, Una canción para mi tierra, Las fieras y Robotia. En los servicios especiales también se proyectan títulos como Yanka, Nada entre los dos, Algo ha cambiado. Un viaje quijotesco al Pappo’s Blues, Gatillero, El Arca y Las intemperies.

Trabajo conjunto de Tren Patagónico y el polo audiovisual de Río Negro

La selección de películas fue realizada por Lara Decuzzi, coordinadora del Polo Audiovisual de Río Negro, junto con Diego Carriqueo, director artístico del Festival Audiovisual Bariloche (FAB). La propuesta reúne ficciones, documentales y cortometrajes que pasaron por las últimas ediciones del festival, con especial protagonismo del cine regional y nacional.

Además, la programación se nutre de otros encuentros audiovisuales de la Patagonia. «En articulación con otros festivales, no solo el FAB, se van a proyectar películas del Festival Nieve Roja de El Bolsón en las funciones de trasnoche», explicó Decuzzi.

La recuperación del histórico coche cine fue posible gracias al trabajo conjunto entre Tren Patagónico y el Polo Audiovisual de Río Negro. El proyecto incluyó tareas de puesta en valor del vagón, mejoras en su infraestructura y equipamiento, con el objetivo de devolverle su función original como sala de proyección en movimiento.

Así, mientras los paisajes de la Patagonia desfilan por las ventanillas, otra historia se proyecta en la pantalla. Una propuesta que suma un atractivo cultural al viaje y convierte al tren en un espacio donde el cine, el turismo y la identidad rionegrina avanzan por la misma vía.

Tarifas del Tren Patagónico (Viedma – Bariloche)

Pullman Residentes: $98.500 No residentes: $118.500

Camarote Residentes: $137.000 No residentes: $165.500



Traslado de vehículos

Vehículos de hasta 1,55 metros de altura: $166.500

de altura: Vehículos desde 1,56 metros de altura: $229.000

Importante: hay descuentos para jubilados y menores. Al valor del traslado del vehículo debe sumarse el porcentaje correspondiente al seguro, cuya cotización final se realiza en las boleterías de la estación.

Debido a un descarrilamiento registrado días atrás, el servicio sufrió una suspensión temporal. Antes de viajar, conviene consultar el estado de las salidas en los canales oficiales.

Claves para organizar el viaje

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