Una semana de lluvia, nevadas y fuertes vientos en Neuquén y Río Negro: cuál es el día clave para la nieve en el Alto Valle

El invierno endurece su paso en la región con un frente polar que alterará la rutina diaria de Neuquén y Río Negro. Los pronósticos oficiales de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional confirman el ingreso de un sistema inestable que traerá lluvias persistentes, aguanieve, nevadas urbanas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h a lo largo de toda la semana laboral.

Te contamos día a día el pronóstico para la Neuquén y Río Negro. Mirá.

¿Llega finalmente la nieve al Alto Valle? El día clave para que Neuquén, Roca y Cipolletti se vistan de blanco

En el Alto Valle la inestabilidad estará presente desde el arranque de la semana, aunque la mirada está puesta en el desplome del termómetro:

Lunes 20: jornada pasada por agua con un 70% de probabilidad de precipitaciones continuas. La máxima estimada alcanzará los 8°C y la mínima se ubicará en 5°C , perdiendo intensidad hacia la noche.

jornada pasada por agua con un continuas. La máxima estimada alcanzará los y la mínima se ubicará en , perdiendo intensidad hacia la noche. Martes 21: descenso térmico progresivo con lluvias aisladas durante todo el día, máxima de 6°C , mínima de 2°C y total calma de viento.

descenso térmico progresivo con durante todo el día, máxima de , mínima de y total calma de viento. Miércoles 22 (el día clave): es la jornada señalada por las proyecciones para el fenómeno invernal. Durante las primeras horas de la madrugada y la mañana se prevén episodios de lluvia y nieve (aguanieve) en el valle, con un registro térmico que oscilará entre los 2°C de mínima y los 9°C de máxima .

es la jornada señalada por las proyecciones para el fenómeno invernal. Durante las primeras horas de la madrugada y la mañana se prevén en el valle, con un registro térmico que oscilará entre los y los . Jueves 23: mantendrá la inestabilidad con lluvias aisladas hacia la tarde-noche , registrando una máxima de 10°C y mínima de 7°C .

mantendrá la inestabilidad con , registrando una máxima de y mínima de . Viernes 24: el frente frío comenzará a retirarse de forma paulatina. La máxima ascenderá a 12°C y el sol volverá a asomar por la tarde.

Nieve constante y mucha lluvia: el pronóstico para la cordillera

Los centros turísticos andinos de ambas provincias registrarán acumulación de nieve en cascos céntricos y caminos de montaña, combinados con heladas severas.

San Carlos de Bariloche: transitará un inicio de semana helado con una mínima de -6°C el lunes. El martes por la noche se intensificarán las nevadas , manteniendo precipitaciones de nieve y lluvia intermitentes durante el miércoles y el jueves (mínimas de -2°C ), para cerrar el viernes con cielo cubierto y 7°C de máxima .

transitará un inicio de semana helado con una mínima de el lunes. El , manteniendo precipitaciones de nieve y lluvia intermitentes durante el miércoles y el jueves (mínimas de ), para cerrar el viernes con cielo cubierto y . San Martín de los Andes: registrará el pico más severo del temporal durante la noche del martes con nevadas fuertes. Las precipitaciones mixtas de lluvia y nieve se extenderán hasta el jueves (mínima de -2°C), mientras que el viernes la estabilidad retornará con un marcado aumento de la máxima a 7°C.

Lluvias intensas y ráfagas de 50 km/h en la costa de Río Negro

La capital rionegrina sufrirá el impacto del agua durante el arranque de la semana y sumará el factor eólico hacia el tramo final: