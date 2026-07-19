La formación de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026, confirmada: Scaloni mete tres cambios

La Selección Argentina se enfrenta con España por la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Albiceleste irá en busca del bicampeonato y de su cuarta estrella, mientras que la Furia Roja intentará conquistar su segundo título mundial.

Para el encuentro decisivo, Lionel Scaloni decidió no repetir la formación que inició la semifinal ante Inglaterra e introdujo tres modificaciones en el equipo.

En el arco estará, como era de esperarse, Emiliano «Dibu» Martínez. La primera variante aparece en la defensa: Gonzalo Montiel le ganó la pulseada a Nahuel Molina y será titular por segunda vez en el certamen, luego de haber comenzado desde el arranque en el debut frente a Argelia. El lateral derecho de River respondió con buenos ingresos desde el banco a lo largo del Mundial y terminó convenciendo al cuerpo técnico.

Las otras dos modificaciones estarán en el mediocampo. Nicolás González ocupará el lugar de Giuliano Simeone y disputará su primer partido como titular en este Mundial, luego de haber ingresado desde el banco en seis oportunidades. El futbolista del Atlético de Madrid se ubicará sobre la banda izquierda, con la misión de colaborar en la marca sobre Lamine Yamal y las proyecciones de Pedro Porro y ser una opción en el ataque.

Además, Rodrigo De Paul regresará al equipo en reemplazo de Leandro Paredes, mientras que Enzo Fernández volverá a desempeñarse como mediocampista central, una función que ya ocupó durante la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Alexis Mac Allister completará la mitad de la cancha.

En la delantera tampoco habrá cambios. Lionel Messi disputará una nueva final del mundo y volverá a formar dupla con Julián Álvarez, una sociedad que se mantiene desde los octavos de final frente a Egipto.

De esta manera, la formación de Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 será: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.