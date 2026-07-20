Del chivito entero al corte por corte: el producto emblema del norte neuquino cambia la forma de llegar a la mesa

En el complejo de la Cordecc se habilitó el envasado de carne de chivo (Neuquén informa)

Durante años, quien quería comprar un Chivito Criollo del Norte Neuquino debía llevarse el animal completo o, como mucho, media pieza. Esa modalidad respondía a la forma tradicional de comercialización de una producción profundamente ligada a la cultura del norte provincial. Ahora, por primera vez, ese esquema cambia y el producto llegará al público en cortes individuales, listos para la venta minorista.

La novedad podrá verse entre el 21 y el 24 de julio en la Exposición Rural de Palermo, donde la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (CORDECC) ofrecerá cortes envasados al vacío dentro del stand institucional de Neuquén. Será la primera experiencia comercial de este tipo para un alimento que cuenta con Denominación de Origen.

El cambio no modifica el origen ni las características del producto, sino la forma en que llega al consumidor. La posibilidad de comprar una pierna, un costillar o una paleta busca adaptarse a nuevos hábitos de consumo y facilitar el acceso a quienes no necesitan adquirir un chivo completo.

Del animal entero al desposte

La transformación fue posible a partir del trabajo conjunto entre CORDECC y la empresa neuquina MUCA, que realizaron por primera vez en la provincia el denominado Ciclo II para el chivito. Esta etapa incorpora el desposte, el trozado y el envasado, agregando valor después de la faena.

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, señaló que la incorporación de los cortes representa «un paso histórico» para la cadena productiva. Según explicó, el nuevo formato facilita la compra y también permite pensar al chivito como un alimento disponible durante todo el año y no únicamente en determinadas épocas.

Desde CORDECC destacaron que el proyecto combina la experiencia del organismo en la faena y el abastecimiento con la infraestructura y los procesos industriales desarrollados por MUCA. La intención es ofrecer un producto con estándares sanitarios adecuados y ampliar las posibilidades de comercialización dentro y fuera de Neuquén.

Más valor sin salir de la provincia

Para la empresa que participa del proyecto, el desafío fue trasladar un producto reconocido por su calidad hacia una presentación más acorde con las demandas actuales del mercado, manteniendo intacta su identidad y su origen.

La incorporación del desposte también implica que una mayor parte del proceso productivo permanezca en Neuquén, lo que puede traducirse en más trabajo, inversiones y mejores oportunidades para los crianceros del Alto Neuquén. La iniciativa apunta además a consolidar una cadena de valor más completa dentro de la provincia.

EL CHIVITO DEL NORTE NEUQUINO HACE PUNTA EN BUENOS AIRES



Gracias a un trabajo conjunto entre la CORDECC y MUCA el Chivito Criollo del Norte Neuquino, primer alimento con denominación de origen en el país, llega a la Exposición Rural de Palermo en cortes y por piezas; acercando… pic.twitter.com/cNgqaaw3d1 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 16, 2026

Quienes impulsan el proyecto consideran que esta experiencia puede convertirse en un modelo para otras producciones regionales. Agregar valor antes de que el producto salga de Neuquén significa que una porción mayor de la renta quede en la provincia y fortalezca las economías locales.

Una vidriera nacional para un producto con identidad

La presentación de los nuevos cortes formará parte de la participación neuquina en la 138ª Exposición Rural de Palermo, donde la provincia mostrará su oferta productiva, turística y artesanal bajo el lema «Esto también es Neuquén».

Con una asistencia estimada en más de 1,3 millones de visitantes, la muestra representa una de las principales oportunidades para que el Chivito Criollo del Norte Neuquino llegue a nuevos consumidores y potenciales compradores comerciales.

Más allá de la presencia en Palermo, el verdadero cambio ocurre en la forma de comercializar un producto emblemático del norte provincial. Lo que durante décadas se ofreció entero o en media res comenzará a venderse por cortes, una modificación que busca acercarlo a nuevas mesas sin perder la identidad que le dio su reconocimiento como el primer alimento argentino con Denominación de Origen.