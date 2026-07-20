La nueva secretaria de Juventud de Río Negro: «No queremos pensar políticas para los jóvenes sin escucharlos»

Después de varios meses desde la creación de la Secretaría de Juventud, el Gobierno de Río Negro puso al frente del área a la viedmense Milagros Calvo, de 25 años. La nueva funcionaria asegura que el principal desafío será darle voz a las juventudes, generar espacios de participación y articular políticas públicas con las distintas áreas del Estado.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, habló de su recorrido, explicó por qué considera necesaria la nueva Secretaría y adelantó cuáles serán las primeras medidas.

-¿Cómo llegó a este desafío y cuál es su recorrido?

-Tengo 25 años, soy de Viedma y me involucré en la política desde muy joven porque siempre tuve la vocación de transformar la realidad de las juventudes. Antes de asumir este desafío participé en juntas vecinales, organizando festivales donde les dimos un espacio gratuito a emprendedores, artesanos y bandas locales. Siempre estuve comprometida con el trabajo social y convencida de que, si a los jóvenes se les brindan oportunidades, herramientas y espacios, pueden ser protagonistas del presente y construir el futuro.

-¿Por qué era necesario crear una Secretaría específica para las juventudes?

-Es muy necesario. Hoy los jóvenes van a tener un espacio donde realmente puedan ser escuchados. La Secretaría nace para eso: para que las juventudes tengan voz. No queremos pensar políticas para los jóvenes sin escucharlos antes.

-¿Cuál será la primera medida concreta que impulsará?

-Estamos en una etapa de puesta en marcha. Ya tenemos definidos los grandes ejes de trabajo y ahora comienza una construcción participativa junto a los jóvenes de toda la provincia.

-Muchos jóvenes sienten que la política no los representa. ¿Cómo piensa revertir esa percepción?

-El gran desafío es involucrarlos y que conozcan lo que representa esta nueva Secretaría. Nuestro trabajo va a ser escucharlos, generar un vínculo directo, articular con las distintas áreas del Gobierno y transformar esas demandas en políticas concretas para las juventudes.

-¿Cómo van a escuchar a los jóvenes que no participan en espacios políticos?

-Vamos a crear una página web oficial para que cualquier joven rionegrino, viva en una ciudad o en un paraje, pueda acceder a toda la información sobre programas, beneficios, eventos y oportunidades. Queremos que nadie quede afuera.

-El empleo aparece entre las principales preocupaciones de las juventudes. ¿Qué rol tendrá la Secretaría?

-La Secretaría va a ser una herramienta transversal dentro del Gobierno provincial. Vamos a vincular las demandas de los jóvenes con las políticas de educación, empleo, salud, tecnología y desarrollo para generar más soluciones y oportunidades.

-El Gobierno impulsa beneficios para las empresas que contraten jóvenes. ¿Cómo esperan que esa iniciativa se traduzca en más empleo?

-Es una herramienta importante porque incentiva la contratación de jóvenes y facilita su ingreso al mercado laboral. Desde la Secretaría vamos a acompañar ese tipo de políticas para que lleguen a más jóvenes y tengan un impacto real.

-¿Cuáles son las principales metas que se propone para este primer año de gestión?

-Lo primero es recorrer toda la provincia, escuchar a las juventudes y construir una agenda participativa. Queremos que los jóvenes conozcan las oportunidades que existen y que puedan involucrarse en las decisiones que los afectan.

-Hay quienes sostienen que la creación de la Secretaría es solo un cambio de estructura. ¿Qué les respondería?

-Es algo totalmente nuevo y disruptivo, la Secretaría nace para que los jóvenes no sean únicamente destinatarios de las políticas públicas, sino protagonistas de su construcción. El primer desafío será escuchar sus ideas, incorporarlas en las decisiones del Estado y generar herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos y crecer en Río Negro.

La nueva Secretaría

La Secretaría de Juventudes fue creada este año como parte de la reforma de la Ley de Ministerios impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck. El objetivo del nuevo organismo es coordinar políticas públicas destinadas a las juventudes y articular acciones con las distintas áreas del Gobierno provincial.

Aunque el área había sido anunciada a comienzos de 2026, recién esta semana quedó formalmente conformada con la designación de Milagros Calvo como titular. Según explicó el Gobierno, la nueva dependencia buscará fortalecer la participación juvenil, ampliar las oportunidades de formación, empleo y desarrollo, y convertirse en un puente entre el Estado y los jóvenes de toda la provincia.