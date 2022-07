El invicto Cuello metió un cambio en su campaña deportiva

El invicto Mirco Cuello, quien cuenta con apenas ocho peleas en su campaña profesional, se convirtió en una de las principales promesas del boxeo argentino. Gentileza.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del boxeo y no es para menos porque el invicto Mirco Cuello, quien se convirtió en una de las principales promesas argentinas, comenzará a trabajar con el promotor Sampson Lewkowicz, de una reconocida trayectoria a nivel internacional y que representa a varios pugilistas de primer nivel.

Cuello tuvo su última pelea el pasado 23 de junio, en la pelea principal del día 1 del Knock Out a las Drogas, donde venció a Leonardo Padilla, finalizando las acciones en el segudo asalto.. Este triunfo fue un saltó enorme en su campaña, que le permitió consagrarse como campeón internacional pluma AMB e ingresar al ranking mundial de essa entidad.

A sus 21 años, se asentó como una de las promesas más grandes del pugilismo nacional, a base de una línea muy apropiada para el amateurismo, pero que combina con potencia y espectáculo, factores muy valiosos en el profesionalismo. Pese a contar con apenas 8 peleas, 7 de las cuales ganó por nocaut, Cuello todavía no fue exigido al máximo, lo que no le permitió hacer gala del enorme potencial mostrado en el campo no rentado.

Con su corta edad, el invicto Cuello ya puede alardear de unos Juegos Olímpicos, segunda ronda de Tokio 2020, y de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, desarrollado en Buenos Aires.

Lewkowicz, recientemente reconocido por la Legislatura Porteña por sus aportes al noble arte, se aseguró trabajar junto a otro púgil de proyección internacional. El uruguayo es moneda corriente en las veladas estadounidenses transmitidas a través de Showtime, en donde participan figuras de todo el mundo, protagonizando grandes veladas nacionales y promoviendo a jóvenes promesas de distintos países.

Varios de los boxeadores que trabajan junto al promotor se presentan como nombres de sumo interés para la fanaticada de todo el mundo. Se destacan Javier Fortuna, ex campeón mundial y próximo rival de Ryan García; David Benavidez, campeón mundial interino supermediano CMB; Sebastián Fundora, titular mundial interino superwelter CMB, y el argentino Alberto Palmetta, ex campeón internacional welter AMB, entre otros.

Cuello tendrá que definir junto a su nuevo promotor si sigue con su promisoria campaña como rentado en Argentina o Estados Unidos. Gentileza.

Todavía no se dieron a conocer detalles acerca del contrato, ni cuáles son los planes que tienen en mente el boxeador y el promotor, por lo que no está claro si su futuro estará en la Argentina o en Estados Unidos.