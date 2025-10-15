El jugador elogiado por Scaloni después de la goleada de Argentina: «Donde lo ponés…»

Por el segundo amistoso de la fecha FIFA, la Selección Argentina se impuso por un categórico 6-0 a Puerto Rico, en el Chase Stadium., con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, además del tanto de Gonzalo Montiel y el de Steven Echevarria, en contra. Aunque no estuvo en la grilla de goleadores, Lionel Scaloni apunto sus cañones hacia otro lado y llenó de elogios a un jugador.

Los campeones del mundo tuvieron un cierre de gira ideal, con un saldo de dos triunfos y sin recibir goles luego de lo que fue el triunfo por la mínima ante Venezuela el viernes en el Hard Rock Stadium. Ahora, en la recta final hacia el Mundial quedan los compromisos FIFA de noviembre y marzo, y seguramente habrá un par de amistosos en el mes de mayo, antes de la gran cita que se pondrá en marcha en junio 2026.

El DT contó detalles sobre la presencia de Messi en el equipo titular. (@Argentina)

Scaloni, feliz por su lateral

Tras la goleada ante los Ticos, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre la actuación de sus dirigidos. Especialmente, destacó el rol de Nicolás González, a quien volvió a utilizar como lateral izquierdo a pesar de que no es su posición predilecta.

“Nico jugó ahí porque puede hacerlo. En ese puesto teníamos solo a Tagliafico, que lo queríamos cuidar. El Huevo Acuña no estaba en condiciones para jugar. Aunque no es su puesto natural, dónde lo ponés va a cumplir. ¿Por qué no usarlo ahí?”, resaltó el de Pujato, quien tiene a Nico como uno de sus preferidos.

Nico González jugó un gran partido como lateral y es número puesto para el Mundial. (AFP)

Además, el entrenador campeón en Qatar 2022 dio detalles sobre cómo se gestó la decisión de que Lionel Messi fuera titular a pesar de haber disputado el sábado un compromiso crucial para Inter Miami. “Le pregunté si estaba para jugar (el lunes) y me dijo que sí. Para nosotros es siempre una alegría. Entrenó con nosotros la semana pasada y después decidimos que no lo íbamos a utilizar contra Venezuela. Ha podido jugar este partido”, cerró el DT argentino.

Lo que viene para la Selección Argentina

Lo próximo en el calendario para la Selección Argentina Scaloni son los amistosos de la fecha FIFA de noviembre. Hasta el momento, solo está confirmado el choque en Angola ante el combinado local y la AFA busca al segundo rival, posiblemente también en África. Ese doblete de partidos será clave con la mente puesta en la lista para el Mundial, especialmente para los que tuvieron sus primeros llamados. Lo que está claro es que Nico González, por si quedaba alguna duda, es número puesto.