Con Lionel Messi y el debut del Flaco López, Argentina ya se enfrenta a Puerto Rico

La Selección Argentina ya se mide con Puerto Rico en Miami. El capitán está entre los titulares y debuta José López.

Por Redacción

Lionel Messi es titular en la Selección Argentina. (Foto: AFP)

La Selección Argentina ya se enfrenta a Puerto Rico en Miami en el segundo amistoso de la fecha FIFA con la vuelta de Lionel Messi. El capitán está entre los titulares luego de su ausencia ante Venezuela.

El «10» jugó el sábado para Inter Miami y hoy está desde el comienzo. Lo más probable es que no complete el partido y salga en el segundo tiempo.

En la delantera, lo acompaña José López, en su debut en la Selección. El jugador de Palmeiras, que viene de ser figura contra River en la Libertadores, tiene la gran chance de mostrarse de cara al Mundial 2026.

El arquero es nuevamente Emiliano Martínez y la defensa cambió por completo. El único que repitió además de Dibu entre los titulares respecto al triunfo con Venezuela es Giovani Lo Celso.

Argentina forma con: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Nico González; Simeone, De Paul, Mac Allister, Lo Celso; Messi y López.


