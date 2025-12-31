El mejor jugador del año de América: Messi quedó segundo y Maravilla Martínez, tercero

Lionel Messi y Adrian Martínez, en el podio por el mejor jugador de América.

Un nuevo año futbolístico llegó a su fin y se dieron a conocer los resultados de la tradicional encuesta continental del diario uruguayo El País, que distingue a los futbolistas más destacados de América. En esta edición, varios jugadores argentinos dijeron presente tanto en la votación individual como en el once ideal.

El premio al mejor jugador del año quedó en manos del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien fue el más votado por los periodistas del continente. Figura indiscutida del Flamengo, el mediocampista disputó 64 partidos, convirtió 25 goles y brindó 21 asistencias, números que le valieron 179 votos (67,8%).

En el segundo puesto finalizó Lionel Messi, con 39 votos (14,8%), tras una temporada brillante en la que se consagró campeón de la MLS con Inter Miami, título inédito para la franquicia estadounidense. Para las Garzas, el astro argentino marcó 38 goles y repartió 25 asistencias, en 42 partidos jugados.

El podio lo completó el argentino Adrián Martínez, el goleador que este año gritó gol en Racing en 22 oportunidades. Maravilla tuvo una sequía de gol en el último tramo de la temporada, pero se destapó en las semifinales del Torneo Clausura ante Boca y luego en la final frente a Estudiantes, un gol que casí vale un título para la Academia.

El once ideal de América

Además del premio individual, El País dio a conocer el equipo ideal del continente, que contó con una fuerte presencia de futbolistas del Flamengo y varios nombres destacados del fútbol argentino.

En el arco, el elegido fue Agustín Rossi, de temporada consagratoria: campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao. Entre sus actuaciones más recordadas se destacan la tanda de penales ante Estudiantes en cuartos de final y los partidos con el arco en cero frente a Racing en semifinales y Palmeiras en la final.

La defensa estuvo integrada por Danilo y Leo Pereira, ambos del Flamengo, junto al paraguayo Gustavo Gómez, capitán y referente del Palmeiras.

En el mediocampo apareció otro argentino: Santiago Sosa, quien cerró el año como capitán de Racing y con un nivel sobresaliente. Lo acompañaron los uruguayos Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, y el chileno Eric Pulgar, todos futbolistas del Mengao.

La delantera tuvo como gran figura a Lionel Messi, acompañado por Maravilla Martínez y el Flaco López, delantero del Palmeiras.

El once completo quedó conformado por: Agustín Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Eric Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; José Manuel López, Adrián Martínez y Lionel Messi.

El entrenador elegido fue Filipe Luís, multicampeón con Flamengo, que además fue el club más representado en el equipo ideal, con seis futbolistas.