El Motocross cerró el año en San Martín de los Andes: todos los campeones

El Campeonato del Sur de la República de Motocross tuvo su última fecha en San Martín de los Andes.

El Campeonato del Sur de la República de Motocross concluyó su 35° edición con la última fecha de la temporada en San Martín de los Andes, donde se consagraron al campeón de cada categoría.

En el circuito Manzano Brujo, más de 100 pilotos compartieron pista durante el fin de semana en una competencia que siempre entrega espectáculo.

En la categoría MX1, el título fue para Agustín Carrasco. El piloto de Cutral Co terminó segundo y sacó la diferencia necesaria para coronarse en el campeonato.

Sumó 331 puntos y quedó por encima de Santiago Montero y Lucas Sendon, igualados con 284.5 puntos. El ganador de la última fecha fue el local Felipe Quirno Costa.

Otro piloto de San Martín que se destacó fue Sebastián Figueroa, campeón en dos categorías: MX2 y 125. El que también festejó como local fue Franco Fortunato en la MX Enduro.

En la Máster B, hizo historia Cristian Morini que se convirtió en el primer campeón del país en competir y ganar con una moto eléctrica.

Lo próximo en el calendario será el Supercross de verano que volverá el sábado 13 de diciembre en el Coliseo de la Barda de Neuquén con su 30° edición.

Todos los campeones

MX1: Agustín Carrasco (Cutral Co)

Máster A: Dardo González (Neuquén)

FMX: Daniela Calfín (Bariloche)

Intermedia: Lautaro Alarcón (El Bolsón)

Master B: Cristian Morini (Puerto Madryn)

Master C: Horacio Elissetche (General Roca)

Promocional: Esteban Moltini (Plottier)

MX 125: Sebastián Figueroa (San Martín de los Andes)

MX2: Sebastián Figueroa (San Martín de los Andes)

MX1B: Agustín Paz (Trelew)

MX50: Josefina Zanotti (Cipolletti)

MX65: Donatto Colucci (Ingeniero Huergo)

MX Enduro: Franco Fortunato (San Martín de los Andes)